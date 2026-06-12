La ex de un jugador de la Selección ventiló una polémica interna del Mundial de Qatar

La expareja de un futbolista argentino sacó los trapitos al sol y expuso una interna del anterior Mundial que, hasta entonces, era desconocida.

La expareja de un jugador de la Selección Argentina rompió el silencio y destapó una fuerte interna.

Mientras el documental Muchachas vuelve a poner en primer plano las historias vinculadas a la Selección Argentina y el recuerdo de Qatar 2022, Yésica Frías compartió una experiencia personal relacionada con aquellos días en Medio Oriente.

La expareja de Exequiel Palacios visitó Puro Show y habló sobre la convivencia entre las parejas de los futbolistas durante la Copa del Mundo. En ese contexto, recordó que existía un espacio de comunicación que reunía a gran parte de las mujeres que acompañaban al plantel. "En Qatar hicimos un grupo de mujeres. Se armó y muchas se iban uniendo, estábamos la gran mayoría. Antonela, por ejemplo, no estaba", explicó la influencer.

Esto fue lo que dijo Yésica Frías en Puro Show Yésica Frías destapó un escándalo de infidelidad en la Selección durante el Mundial de Qatar "Nos poníamos de acuerdo para juntarnos, para salir a cenar y para mostrar el apoyo que había entre nosotras", sumó la invitada al programa.

La conversación avanzó hacia un aspecto más íntimo cuando Frías contó que, en medio del Mundial, recibió un comentario de Palacios respecto de algunas de las integrantes de ese círculo. "Él me hizo una bajada de línea respecto a las mujeres, me dijo: 'A mí esto no me gusta'. Después, con el tiempo, entendí el motivo", reveló Frías.

Yésica Frías en Puro Show Yésica Frías estuvo en Puro Show este jueves. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Consultada por Pampito sobre el trasfondo de esa situación, Yésica explicó qué era lo que generaba incomodidad en su entonces pareja: "Una de las mujeres había estado con otro jugador de fútbol estando con su marido, y todos lo sabíamos. Entonces para mi expareja estaba mal visto que yo me junte o comparta con ella".