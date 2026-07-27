La drástica decisión que tomó Nicolás Occhiato tras la reunión con Florencia Peña

Ángel de Brito sacó a la luz una fuerte información luego de la reunión que mantuvo Nico Occhiato con la actriz tras la desvinculación.

Florencia Peña, Nicolás Occhiato y Luzu TV fueron noticia en pleno Mundial luego de la fake news que compartió la actriz en pleno programa. Esto hizo que el dueño del stream desvincule a la producción y a la propia artista, quien le iba a iniciar acciones legales.

Sin embargo, Florencia Peña desistió del juicio millonario y en las últimas horas revelaron la decisión que tomó el conductor luego de la reunión que ambos tuvieron en Buenos Aires: "Tuvimos una conversación re piola que nos debíamos ambas partes y creo que estuvo muy buena. El juicio se evita".

Estas declaraciones generaron ilusión de una posible vuelta de Peña, pero esto no pasaría según la información de Ángel de Brito en Bondi Live: "La situación quedó áspera entre Nico Occhiato y Flor Peña. No habrá juicio porque su intención es volver".

Nicolás Occhiato le puso punto final a la polémica y tomó una fuerte decisión Por otra parte, hay que contar que Nicolás Occhiato le expresó a Marley que tenía las puertas abiertas de Luzu TV para volver. No todo es positivo, ya que, según De Brito, le exigió que, de volver, sería sin Florencia Peña.