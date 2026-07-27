Fernando Burlando viajó a Mendoza y disfrutó de Las Leñas junto a su familia

El reconocido abogado decidió armar las valijas y disfrutar de la nieve en nuestra provincia junto a Barby Franco y su hija.

La temporada invernal para los centros de ski de Mendoza ha sido positiva debido a la gran cantidad de nieve que cayó en los últimos días. El lugar más elegido por las personas fue Las Leñas, hasta donde llegaron figuras del ambiente de la televisión.

En las últimas horas, Barby Franco compartió imágenes junto a su pequeña hija, Delfina Burlando, y el propio Fernando Burlando. La familia decidió armar las valijas y llegar hasta Malargüe para pasar unos días totalmente relajados y alejados del trabajo.

Fernando Burlando y su familia viajaron a Mendoza La postal que compartió Barby Franco junto a la hija que tuvo con Fernando Burlando. Instagram / @barbaritafranco21. El abogado no compartió ninguna imagen, pero sí lo hizo su pareja. En una de las fotos se puede ver a la hija de la pareja con el clásico mameluco para la nieve y el equipo de sky mientras estaba acostada en la nieve con una enorme sonrisa.

@maximiranda19. Fernando Burlando, si bien decidió mantener silencio en redes, se lo pudo ver concentrado mientras se encontraba en la fila de espera para tomar la aerosilla y disfrutar de los paisajes que ofrece Las Leñas.