Chiche Gelblung fue internado nuevamente por un problema de salud: cómo se encuentra

Ángel de Brito confirmó en Bondi Live que Chiche Gelblung fue nuevamente internado y contó toda la información sobre el estado de salud.

La salud de Chiche Gelblung vuelve a causar preocupación en el mundo del espectáculo y la televisión. El periodista fue nuevamente internado en el sanatorio Mater Dei según la información que reveló Ángel de Brito en su ciclo de streaming que se emite por Bondi Live.

"Chiche Gelblung ayer fue internado en el Mater Dei para estabilizarlo y está bien", comenzó diciendo el conductor de LAM. También reveló que en las próximas horas seguramente le darán el alta y volverá a su casa.

El problema de salud que lo llevó nuevamente a la internación fue un problema respiratorio, según contó De Brito. Chiche viene de estar internado y la noticia claramente causó intranquilidad en el ambiente.

Chiche Gelblung fue nuevamente internado: qué le pasó En el mes de junio tuvo dos internaciones tras salir de alta y la última se debió a un cuadro febril que presentó el periodista. Ángel de Brito reveló que podrá volver a trabajar con normalidad tras lo ocurrido.