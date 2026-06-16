Chiche Gelblung fue dado de alta y en una reciente entrevista reveló fuertes detalles de cómo fue pasar largos días en terapia intensiva.

Chiche Gelblung finalmente fue dado de alta del Sanatorio Mater Dei tras largos días internado en terapia intensiva por problemas de salud. El periodista, ni bien salió del nosocomio, decidió realizar una entrevista para "70,20, Hoy" (El Nueve) donde contó su experiencia.

"El primer médico que me vio me dijo: ‘Estás golpeando las puertas del cielo’. Pero yo no me sentía así", comenzó diciendo. Además, comentó que no le tiene "perdón" al médico, ya que sostiene que "nadie le puede decir así a un paciente".

También contó que entre el equipo médico había un fuerte debate y que el mismo se dio entre el cirujano vascular y el traumatólogo: "El cirujano vascular estaba tratando de salvar el pie y el traumatólogo, que quería amputar el pie".

Chiche Gelblung rompió el silencio tras la internación Chiche Gelblung habló sobre su experiencia en terapia intensiva y conmovió a todos: "Sentí que..." "Sentí que querían matarme. El tema no era que perdiera el pie, sino la vida. Mi reacción fue decir: ‘Yo no estoy golpeando las puertas del cielo", sentenció el periodista, visiblemente molesto por la situación por la que tuvo que pasar.