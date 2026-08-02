"Estoy lista": Coty Romero sorprendió desde la clínica y mostró los detalles de su próxima cirugía estética
La influencer revolucionó las redes al compartir la intimidad de una decisión que venía postergando hace varios años.
Las redes sociales explotaron cuando una de las figuras más queridas del último tiempo decidió compartir un momento súper personal con sus millones de seguidores. Se trata nada más y nada menos que de Coty Romero, quien documentó su visita al cirujano plástico para someterse a una cirugía estética de aumento de busto.
La correntina llegó al consultorio acompañada de su amiga Luji, quien será su principal sostén en el postoperatorio, y no ocultó los nervios y la adrenalina del momento. "Estoy esperando el auto para irme pero estoy re ansiosa. Estoy pensando cómo va a ser la silicona que me voy a poner en todo mi cuerpo", arrancó contando en el clip que subió a sus plataformas, para luego rematar con su clásico humor de siempre.
El proceso de Coty Romero para la intervención
Si bien la noticia tomó por sorpresa a varios en el mundo del espectáculo, Coty reveló que esta idea ya venía dando vueltas en su cabeza desde hace un buen tiempo, pero no se terminaba de animar a dar el salto.
"Hace dos años ya yo lo había visitado con la intención de ponerme tetas, por supuesto. Y esto no se los conté yo a ustedes. Pero no estaba completamente decidida como ahora", confesó la exparticipante de Gran Hermano. Hoy, la historia es totalmente distinta: "Recién ahora retomamos esto y vengo 100% con ganas de tener dos cabezas de enano".
Para Romero, el momento de elegir los centímetros cúbicos fue todo un desafío. Fiel a su personalidad "vueltera", Coty se tomó el tiempo necesario para evaluar cada opción frente al espejo.
"Me parece el momento más importante de una girl cuando se está por operar las tetas" aseguró, y agregó entre risas: "Igual no saben la cantidad de tiempo que estuve acá probándomelos porque obviamente soy indecisa, qué se pensaban que iba a ser tan fácil". En el video se la puede ver testeando las prótesis de todas las formas posibles, resaltando que "no es lo mismo probarse con top que con remera".
Lejos de sentir miedo o pánico por la cirugía, Romero dejó en evidencia que está viviendo esta etapa con muchísima alegría y paz mental. "Les comparto también estos momentos porque el proceso lo estoy re disfrutando a diferencia de lo que pensé que podía ser".