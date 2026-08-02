El Último Vuelo de la Nave: Xuxa regresaría a la Argentina para su histórica gira de despedida

Tras inaugurar su tour final en Brasil con un emotivo repaso por sus grandes éxitos, crecen las expectativas por el desembarco de "La Reina de los Bajitos" en el país.

La emblemática Maria da Graça Meneghel, mundialmente conocida como Xuxa, ha dado inicio oficial a su tour de despedida "El Último Vuelo de la Nave", un acontecimiento cargado de emotividad que representa el reencuentro de la artista de 63 años con el público masivo. La apertura de esta esperada gira tuvo lugar en São Paulo, Brasil, donde la cantante ofreció un espectáculo que combinó magia, nostalgia y asombrosos recursos visuales.

El punto álgido de la noche paulista se vivió cuando la icónica nave espacial descendió para sobrevolar al público. Acompañada por sus eternas Paquitas, Xuxa interpretó los grandes éxitos que marcaron a generaciones, tales como "Ilarié", "Dulce Miel", "La Danza de Xuxa" y "Luna de Cristal", sumado a un emotivo gesto hacia la comunidad LGBTQ+ con el despliegue de una bandera gigante al ritmo de "Arcoiris".

¿Es el adiós definitivo? La artista se despide de los escenarios. Foto: Instagram Xuxa Meneghel El nombre de la gira, "El Último Vuelo de la Nave", es una declaración de intenciones. Xuxa ha expresado su deseo de "jubilar la nave", cerrando así un ciclo para el icónico personaje infantil, aunque aclarando que esto no significa su retiro profesional definitivo, ya que tiene "la posibilidad de trabajar mucho más" en otros proyectos. Este tour busca que cada asistente vuelva a conectar con su niñez "por un rato" y se olvide de sus problemas, sumergiéndose en un mundo mágico.

Tras la inauguración en Brasil y con fechas programadas en ciudades como Curitiba, Belo Horizonte y Río de Janeiro (en el emblemático Maracaná), la gran pregunta que resuena entre los fans locales es si "La Reina de los Bajitos" aterrizará en Argentina.

La artista ha manifestado reiteradamente el vínculo especial que la une a nuestro país. En declaraciones previas a la gira, Xuxa destacó la energía inigualable de sus admiradores argentinos: “Ellos tienen un fervor, un amor y un calor que no sé si les pasa a todos los artistas... Cuando yo estoy con ellos me parece que no hay otra cosa en el mundo... cuando piso Argentina la energía es muy fuerte”.