Xuxa arremetió contra Jair Bolsonaro: "Es machista, racista y homofóbico"

La cantante Xuxa publicó un video en sus redes sociales donde confirmó su respaldo al actual presidente de Brasil de cara a las elecciones de octubre.

La cantante y presentadora brasileña Xuxa Meneghel expresó públicamente su apoyo a la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para las elecciones presidenciales de Brasil, que se llevarán a cabo en octubre. Lo hizo mediante un video difundido en sus redes sociales, donde afirmó que, pese a no considerarse una persona de izquierda, decidió respaldar al actual mandatario por su rechazo al expresidente Jair Bolsonaro, cuyo hijo, Flávio Bolsonaro, es candidato a presidente.

En su video, Xuxa explicó que habitualmente evita hablar de política porque considera que no tiene conocimientos sobre el tema. Sin embargo, sostuvo que tomó posición frente a las declaraciones y actitudes que atribuye a Bolsonaro. Durante el video afirmó que "haría una L, haría dos L, haría tres si fuera posible", en referencia al gesto utilizado por los seguidores de Lula para expresar su apoyo al presidente brasileño.

La conductora también respondió a quienes la identifican con la izquierda. "Dijeron que soy de izquierdas, pero no lo soy, aunque sí estoy fuertemente en contra de Bolsonaro y lo que él representa", expresó en la publicación. Las declaraciones se conocieron mientras la artista realiza la gira "El Último Vuelo de la Nave Espacial", anunciada como su despedida de los escenarios.

Qué dijo Xuxa sobre Jair Bolsonaro “No me gusta hablar de política, porque no entiendo de eso, pero cuando un señor de 67 años que es machista, homofóbico, racista, que ama a las armas, que odia a los animales, que se acercó a niñas de entre 13 y 14 años y dijo que sintió una química, en ese caso yo haría una L, haría dos L, porque me gustaría que ese hombre desapareciera”, manifestó Xuxa, de cara a las elecciones en bRASIL.

Cuándo serán las elecciones en Brasil El pronunciamiento de Xuxa se produjo en el contexto de la campaña para las elecciones presidenciales brasileñas. La primera vuelta está prevista para el 4 de octubre y, si ningún candidato obtiene los votos necesarios, la segunda vuelta se realizará el 25 del mismo mes.