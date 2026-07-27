Se hizo viral el polémico diseño que lució Xuxa en su show en Brasil: se le vio la...

El atuendo que usó Xuxa dejó al descubierto detalles íntimos al límite, desencadenando una inmediata ola de comentarios y reacciones en redes sociales.

La icónica artista brasilera deslumbró con sus vestuarios futuristas en el inicio de su esperada gira de despedida.

Este sábado Xuxa sorprendió a sus fans en Brasil con un impactante y nostálgico show. Muchos de sus vestuarios formaron parte de una propuesta conceptual futurista, el polémico traje incorporaba un corte inferior ultra pronunciado que se desplazó más de lo previsto. Al realizar sus habituales despliegues de baile, la zona de la entrepierna dejó visible parte de su anatomía por fuera del margen de la prenda metalizada.

Las imágenes grabadas por los asistentes se multiplicaron rápidamente en redes sociales. En cuestión de minutos, la arriesgada elección estética se posicionó como uno de los temas más debatidos por el público, dividiendo las opiniones sobre la conveniencia del atuendo para un show de esta envergadura.

La reacción del público adulto y el debate virtual A diferencia de sus presentaciones en la década de los noventa, la audiencia presente en São Paulo estuvo compuesta en su mayoría por adultos que crecieron viendo sus programas. Este cambio de público fue un factor clave que los fanáticos remarcaron al defender la soltura de la estrella en el escenario a sus 63 años.

Así de atrevida lució Xuxa en su espectacular show en Brasil: Xuxa y el polémico vestuario que lució en su reciente espectáculo en Brasil. Video: Instagram @xuxaxou "A esa edad y luciendo así de espectacular, se le perdona absolutamente todo. Ojalá muchos lleguen con esa vitalidad y esa figura", expresaron varios seguidores en las publicaciones que analizaron el osado vestuario. "Ya quisiera tener yo ese problema los 63" escribió una usuaria. "Los que la critican es de pura envidia, no se le ve casi nada", fue otro de los miles de comentarios que defendieron la osadía de la rubia más amada de Hispanoamérica.

El arriesgado traje dorado de Xuxa generó un debate viral tras su show en Brasil. Foto: Instagram captura video @samueldiniz La vigencia de un ícono de la televisión A pesar de las miradas juzgadoras de algunos sectores, la mayoría de los creadores de contenido y seguidores valoraron la seguridad demostrada por la estrella. La artista no permitió que la incomodidad del cavado de su vestuario impidiera el desarrollo fluido del espectáculo, algo que al parecer nadie detectó en la confección ni en las pruebas ni mucho menos en los ensayos.