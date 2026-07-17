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Marcelo Tinelli

"No me dio bola": Marcelo Tinelli confesó su mayor frustración amorosa con una famosa artista internacional

Tinelli abrió su corazón y desenterró una inesperada historia de su pasado amoroso con una celebridad que pensó que iba a ser la madre de sus hijos.

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Marcelo Tinelli se sinceró sobre su pasado sentimental.

Marcelo Tinelli se sinceró sobre su pasado sentimental.

Captura de pantalla Instagram Primevideolat.

Marcelo Tinelli reveló una historia desconocida de su vida sentimental y contó que hubo una famosa figura internacional de la que estuvo profundamente enamorado. Incluso aseguró que, durante un tiempo, imaginó un futuro junto a ella.

La confesión llegó durante una entrevista en el estudio de streaming de Infobae en Miami, cuando Maite Peñoñori fue directo al tema y le preguntó: "¿Con Xuxa pasó algo?".

El conductor record&oacute; una de sus mayores desilusiones amorosas. &nbsp;

El conductor recordó una de sus mayores desilusiones amorosas.

Sin vueltas, el presentador respondió: "Me hubiera encantado, me fui hasta Brasil, la seguí... Pensé que iba a ser mi mujer, te juro que en un momento pensé que Xuxa iba a ser la madre de mis hijos. En un momento sentí eso pero después no me dio bola".

"Intenté, fui a Brasil pero no me dio bola. Todos los del equipo me decían te mira y yo entré e iba a todos lados: compraba los garotos, me hacía la caipiriña... Reboté mil veces", confesó el empresario.

Tinelli revel&oacute; que Xuxa no le dio bola.

Tinelli reveló que Xuxa no le dio bola.

El conductor también recordó la desilusión que sintió cuando ella inició otra etapa de su vida y se casó. "Estuve muy cerca pero no. La adoro, es una mina espectacular. Después se casó y lo miré al marido y digo: ¿qué me pasó?", contó Marcelo Tinelli.

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