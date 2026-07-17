"No me dio bola": Marcelo Tinelli confesó su mayor frustración amorosa con una famosa artista internacional

Tinelli abrió su corazón y desenterró una inesperada historia de su pasado amoroso con una celebridad que pensó que iba a ser la madre de sus hijos.

Marcelo Tinelli reveló una historia desconocida de su vida sentimental y contó que hubo una famosa figura internacional de la que estuvo profundamente enamorado. Incluso aseguró que, durante un tiempo, imaginó un futuro junto a ella.

La confesión llegó durante una entrevista en el estudio de streaming de Infobae en Miami, cuando Maite Peñoñori fue directo al tema y le preguntó: "¿Con Xuxa pasó algo?".

El conductor recordó una de sus mayores desilusiones amorosas. Foto: Instagram / @marcelotinelli. Sin vueltas, el presentador respondió: "Me hubiera encantado, me fui hasta Brasil, la seguí... Pensé que iba a ser mi mujer, te juro que en un momento pensé que Xuxa iba a ser la madre de mis hijos. En un momento sentí eso pero después no me dio bola".

"Intenté, fui a Brasil pero no me dio bola. Todos los del equipo me decían te mira y yo entré e iba a todos lados: compraba los garotos, me hacía la caipiriña... Reboté mil veces", confesó el empresario.