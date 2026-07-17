Quiénes son los artistas confirmados para cantar en la final del Mundial 2026

El histórico cruce por la copa tendrá un megaespectáculo musical de formato único repleto de grandes figuras de la música global.

Shakira será una de las artistas presentes en la final del Mundial 2026.

El histórico cruce futbolístico entre Argentina y España por la final del Mundial 2026 no será el único gran atractivo que paralice al planeta este fin de semana. En un giro inédito para los casi 100 años de trayectoria de la Copa del Mundo de la FIFA, el encuentro que definirá al próximo campeón incorporará un megashow musical durante el entretiempo, emulando el formato que popularizó el Super Bowl estadounidense.

El Estadio New York New Jersey será el escenario donde se desplegará esta ambiciosa apuesta artística el próximo domingo 19 de julio. Frente a una audiencia global de dimensiones masivas, la organización busca que esta primera edición de un concierto a mitad de partido revolucione la manera en que se viven las finales de los mundiales de fútbol de acá en adelante.

Madonna, la reina del pop que también se presentará en el Estadio New York New Jersey. La grilla de artistas internacionales que pisará el campo de juego está encabezada por Madonna, Shakira, Justin Bieber y los referentes del K-pop, BTS. A esta plantilla de primer nivel se sumaron recientemente el cantante Burna Boy, el prestigioso maestro venezolano Gustavo Dudamel a cargo de la dirección orquestal, los chicos del Coro PS22 y Coldplay.

Hay muchísima expectativa entre los fanáticos por la presentación en vivo de Justin Bieber. La responsabilidad de coordinar este despliegue técnico y creativo recaerá sobre Chris Martin. El vocalista de Coldplay asumió el rol de director artístico con la premisa de fusionar las pasiones que despierta el deporte rey con una propuesta sonora de impacto internacional que, además, deje una huella positiva en la sociedad actual.

Coldplay asumió la responsabilidad de coordinar el mega show solidario. De forma paralela a la adrenalina por saber si los dirigidos por Lionel Scaloni o el conjunto ibérico se colgarán la medalla de oro, la transmisión oficial llevará el concierto a cada rincón del mundo. La idea es aprovechar la atención global de un partido de semejante magnitud para visibilizar una causa que trasciende las fronteras de las canchas.