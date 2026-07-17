Mikel Merino, el héroe de España en los playoffs, llenó de elogios a Messi a horas de la final

Mikel Merino habló en conferencia de prensa a dos días del duelo decisivo entre España y Argentina y no ahorró en halagos para Lionel Messi.

Faltan menos de 48 horas para la gran final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España, que este domingo desde las 16.00 se enfrentarán en el MetLife Stadium de Nueva Jersey en busca de sumar una nueva estrella arriba de sus escudos y seguir agrandando sus respectivas historias.

Si bien cuenta con grandes figuras, en la Furia se destacó a lo largo del certamen un jugador del que no se hablaba mucho en la previa y que terminó teniendo un rol clave. Se trata de Mikel Merino, quien pese a ser suplente en 6 de los 7 encuentros que disputó el combinado ibérico, le bastó con ingresar desde el banco para marcar los goles de la victoria en octavos contra Portugal (1-0) y en cuartos contra Bélgica (2-1).

Mikel Merino elogió a Messi en la previa de la final DSports El volante de 30 años habló este viernes en conferencia de prensa y llenó de elogios a Lionel Messi: "Leo es uno de los mejores de la historia. Nada más hay que ver la carga que ha llevado y lo bien que sigue a los 39 años. No sé si será su último partido en la Selección argentina, o su última final. Con jugadores así, como había dicho también de Cristiano Ronaldo, es difícil ver su futuro porque siguen a un nivel altísimo", indicó en primer término.

Y destacó la dificultad de enfrentar a un rival como la Scaloneta: "Es un reto mayúsculo, una motivación increíble para mí y para nosotros. Jugar contra una selección como Argentina, que ya ha ganado esto antes, hace que sea todavía más importante el partido. Estoy muy feliz de poder vivir este momento".