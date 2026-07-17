Mikel Merino, el héroe de España en los playoffs, llenó de elogios a Messi a horas de la final
Mikel Merino habló en conferencia de prensa a dos días del duelo decisivo entre España y Argentina y no ahorró en halagos para Lionel Messi.
Faltan menos de 48 horas para la gran final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España, que este domingo desde las 16.00 se enfrentarán en el MetLife Stadium de Nueva Jersey en busca de sumar una nueva estrella arriba de sus escudos y seguir agrandando sus respectivas historias.
Si bien cuenta con grandes figuras, en la Furia se destacó a lo largo del certamen un jugador del que no se hablaba mucho en la previa y que terminó teniendo un rol clave. Se trata de Mikel Merino, quien pese a ser suplente en 6 de los 7 encuentros que disputó el combinado ibérico, le bastó con ingresar desde el banco para marcar los goles de la victoria en octavos contra Portugal (1-0) y en cuartos contra Bélgica (2-1).
Mikel Merino elogió a Messi en la previa de la final
El volante de 30 años habló este viernes en conferencia de prensa y llenó de elogios a Lionel Messi: "Leo es uno de los mejores de la historia. Nada más hay que ver la carga que ha llevado y lo bien que sigue a los 39 años. No sé si será su último partido en la Selección argentina, o su última final. Con jugadores así, como había dicho también de Cristiano Ronaldo, es difícil ver su futuro porque siguen a un nivel altísimo", indicó en primer término.
Y destacó la dificultad de enfrentar a un rival como la Scaloneta: "Es un reto mayúsculo, una motivación increíble para mí y para nosotros. Jugar contra una selección como Argentina, que ya ha ganado esto antes, hace que sea todavía más importante el partido. Estoy muy feliz de poder vivir este momento".
Por último se refirió a la icónica foto de un joven Messi de 19 años bañanando a un Lamine Yamal bebé que se hizo conocida hace poco más de un año: "La primera vez que la vi, pensé que era IA. Pero sí, es divertido cómo la vida funciona a veces. Tiene estas situaciones especiales que crees que son escritas por alguien. Es increíble que dos de los mejores jugadores que han jugado el juego, y espero que Lamine en el futuro sea uno de ellos, compartan una foto como esa", sentenció Merino.