El importante anuncio de la FIFA sobre el show de medio tiempo en la final: cuánto durará

El controversial show de medio tiempo para el duelo decisivo entre Argentina y España del domingo podría extenderse menos tiempo del que se esperaba.

Entre las innumerables polémicas que despertó el Mundial 2026 a nivel organizativo ya desde la previa, una de las más controversiales fue sin duda el show de medio tiempo en la final. Una tradición completamente ajena al fútbol e importada de otros deportes a la fuerza para adaptarse a la idiosincrasia estadounidense, como tantas otras cosas en el torneo.

Esto ya había molestado en la Copa América 2024 y, en menor medida, en el Mundial de Clubes 2025, ambos celebrados también en Estados Unidos, la sede favorita del ente madre desde el FIFA Gate de 2015. Pero para la Copa del Mundo generó aún mayor fastidio, ya que se hablaba de que el entretiempo podría llegar a extenderse a un total de 30 minutos, lo que desvirtuaría el ritmo del juego.

El descanso de la final con show de medio tiempo duraría solo 17 minutos El MetLife Stadium será el escenario de la final del Mundial 2026. @MetLifeStadium Sin embrago, este viernes, a poco más 48 horas para el duelo decisivo entre la Selección argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el organismo presidido por Gianni Infantino les comunicó a las federaciones de ambos países que la duración del descanso no será tan larga como esperaba y que no debería superar los 17 minutos en total.

El show en si mismo, en el que participarán grandes estrellas internacionales como Madonna, Shakira, Justin Bieber y BTS, entre otras presencias estelares, duraría aproximadamente 11 minutos. A estos habría que sumarle 3 más para armar el escenario luego de la finalización del primer tiempo y otros 3 adicionales para desmontarlo antes del inicio del segundo.