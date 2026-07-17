La inédita decisión de la FIFA para la conferencia previa a la final del Mundial 2026

El cambio implementado por la FIFA será parte de las actividades organizadas antes del duelo que definirá al campeón del mundo.

La FIFA aplicará una inédita modalidad para la conferencia de prensa previa a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El evento, que se realizará este viernes en el Javits Center de Nueva York, permitirá el ingreso de aficionados que hayan adquirido una entrada para presenciar el intercambio entre los protagonistas y la prensa.

La conferencia contará con la presencia de los entrenadores y jugadores de ambos seleccionados finalistas, además del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Si bien los hinchas podrán seguir la actividad desde el recinto, no tendrán la posibilidad de realizar preguntas.

La iniciativa forma parte de un evento de cuatro días organizado por Fanatics, socio comercial de la FIFA, que reunirá distintas propuestas para los aficionados en la antesala de la final, entre ellas sesiones de autógrafos, fotografías con figuras del deporte y otras experiencias vinculadas con la Copa del Mundo.

La FIFA cobrará entrada para que los hinchas vean la conferencia previa a la final del Mundial. Captura de video Cómo será la conferencia previa a la final del Mundial Aunque el acceso estará habilitado para un número limitado de espectadores, la conferencia mantendrá su formato tradicional para los medios acreditados. La diferencia será que el público podrá observar en vivo las declaraciones de futbolistas, entrenadores y dirigentes, algo que no suele formar parte de este tipo de actividades.

El pase individual para adultos con acceso a la jornada del viernes tiene un valor de 81,54 dólares, mientras que el abono familiar para los cuatro días del evento cuesta 857,04 dólares. En la promoción oficial, los organizadores destacaron que los asistentes tendrán una "oportunidad única" de ver a los dos finalistas sobre el escenario y escuchar a sus protagonistas antes del partido por el título.