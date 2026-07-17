Di María rompió el silencio y reveló si estará en la final entre Argentina y España: "¡Estás loco!"

En medio de los rumores que lo ubicaban en la ceremonia de premiación del Mundial, Di María aclaró si viajará a la final y explicó el verdadero motivo.

La previa de la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España estuvo marcada por una versión que ilusionó a los hinchas: la posibilidad de que Ángel Di María viajara a Estados Unidos para participar de la ceremonia de entrega de la Copa del Mundo. Sin embargo, el propio Fideo salió a desmentir el rumor y dejó una respuesta que no dio lugar a interpretaciones.

Durante su presencia en la obra Rocky, protagonizada por Nicolás Vázquez, el campeón del mundo fue consultado sobre la posibilidad de asistir al MetLife Stadium de Nueva Jersey y reaccionó entre risas: "¡No, ¿estás loco?!". Luego explicó que su ausencia responde a una cuestión de cábala. "No fui y no voy a ir. Mufa no quiero ser. Me quedo tranquilo en casa, lo sigo mirando desde ahí", aseguró.

Di María descartó viajar a la final entre Argentina y España para entregar la Copa del Mundo A pesar de no acompañar al plantel de manera presencial, Di María dejó en claro que estará pendiente del partido y apoyando a sus excompañeros. "Los chicos saben que tienen el apoyo mío desde el primer día, así que apoyando como siempre", afirmó.

X @LaCapital Además, celebró que la nueva generación haya vuelto a llevar a la Selección a una definición mundialista: "Estoy muy contento. Feliz. Siento que di un paso importante en dejar y que los más chicos sigan. Creo que hice muy bien. Los chicos llegaron de vuelta a la final y, con lo de ayer, creo que no se les puede pedir nada más".