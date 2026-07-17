Un ídolo de Inglaterra opinó que la Selección argentina "tuvo un camino fácil" y le deseó suerte a España para la final

La Selección argentina le ganó a Inglaterra una semifinal épica e histórica que logró demostrar de qué está hecho y el carácter del equipo de Lionel Scaloni. Y mientras en estas tierras se continúa festejando la victoria y la mente está puesta en lo que será la final del Mundial 2026, en suelo británico siguen sin poder digerir la derrota.

Entre ellos se encuentra Michael Owen, una auténtica leyenda del fútbol inglés, pese a nunca haber ganado nada con su seleccionado nacional -jugó 89 partidos y tres Copas del Mundo (1998, 2002 y 2006) con los Tres Leones y vistió la camiseta de gigantes como Liverpool, Real Madrid y Manchester United-. En la previa del duelo del miércoles le había bajado el precio a la Albiceleste, y volvió a hacerlo en las últimas horas a pesar del resultado en Atlanta.

Michael Owen apuntó contra Argentina y le deseó suerte a España Sky Sports "Argentina ha tenido un camino bastante afortunado hasta las semifinales. Les costó mucho vencer a Cabo Verde, les costó mucho superar a Egipto y han estado marcando goles en los últimos minutos. También anotaron un gol agónico contra Inglaterra. Probablemente fuimos nosotros quienes los dejamos pasar, más que ellos habernos ganado", apuntó en Sky Sports el exdelantero ganador del Balón de Oro 2001.

"No creo que hayan sido un equipo muy impresionante a lo largo del torneo. En cambio, España sí me ha impresionado. Su actuación contra Francia fue de primer nivel. Fue una actuación realmente seria ante un rival de enorme categoría", insistió Owen. Y cerró su comentario deseándole suerte a la Furia: "Creo que España es bastante mejor que Argentina y espero que gane la Copa del Mundo. Además, lo merecería".