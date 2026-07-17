El provocador comentario del presidente del Barcelona sobre la final entre la Argentina de Messi y la España de Yamal

El presidente del Barcelona palpitó la gran final del Mundial y dejó una llamativa reflexión sobre la actuación del juez que rápidamente generó repercusión.

Joan Laporta, presidente de Barcelona, lanzó un picante comentario sobre el árbitro de la final del Mundial.

A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España, Joan Laporta dejó una declaración que no pasó inadvertida. El presidente del Barcelona fue abordado por la prensa mientras caminaba por la Quinta Avenida de Nueva York y, al analizar el partido decisivo, deslizó una frase sobre el arbitraje que rápidamente se viralizó.

“Hoy por hoy es el mejor partido que se puede dar en el mundo. Pienso que es la final más competida. Son estilos distintos, pero ambos tienen muchísimo talento”, comenzó diciendo el dirigente catalán en una entrevista con Cadena Cope.

El provocador comentario del presidente del Barcelona sobre la final del Mundial Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando le preguntaron por su candidato: “La Selección española ganará. Tenemos mejor equipo y si el árbitro es un árbitro que se impone... ¡Uy! ¡Uy! Si es un árbitro que se impone... ¡Uy! Bueno, la selección española tendrá más posibilidades de ganar el partido, pero el árbitro se ha de imponer”, expresó Laporta, dejando una frase que despertó todo tipo de interpretaciones.

Joan Laporta lanzó un provocador comentario sobre la designación de Vincic para la final del Mundial 2026. EFE Las palabras de Laporta generaron un inmediato debate en España. Ante la repercusión, distintos medios locales interpretaron que el presidente del Barcelona no insinuó un favoritismo arbitral hacia España, sino que hacía referencia a la necesidad de que el juez tenga personalidad para controlar un encuentro de máxima tensión y sancionar las infracciones cuando corresponda.