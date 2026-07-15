En pleno Mundial 2026, el Barcelona va por una de las figuras de la Selección argentina

Un campeón del mundo que jugará las semifinales ante Inglaterra aparece como el gran apuntado por Hansi Flick para reforzar la defensa del Barcelona.

El Barcelona va a la carga por una de las figuras de la Selección argentina.

Mientras el Mundial 2026 entra en su etapa decisiva, Barcelona ya empieza a planificar la próxima temporada y Cuti Romero volvió a meterse de lleno en la agenda del club. Aunque el principal objetivo del mercado es incorporar un delantero, Hansi Flick también considera prioritario sumar un defensor de jerarquía y el nombre del Cuti es el que más consenso genera puertas adentro.

De acuerdo con la información del periodista Fabrizio Romano, el campeón del mundo con la Selección argentina estaría dispuesto a forzar su salida del Tottenham para continuar su carrera en LaLiga. Si bien Atlético de Madrid también sigue de cerca su situación, la prioridad del cordobés sería vestir la camiseta blaugrana.

Cuti Romero, el gran objetivo del Barcelona en el mercado de pases En Barcelona valoran especialmente las condiciones del ex Belgrano y Atalanta. Tanto Flick como el director deportivo Deco creen que Cuti Romero tiene el liderazgo, la personalidad y la experiencia necesarias para convertirse en el referente de una defensa que cuenta con varios futbolistas jóvenes.

Cuti Romero, el gran objetivo del Barcelona en el mercado de pases. Instagram @cutiromero2 El gran inconveniente pasa por el aspecto económico. Tottenham no tiene intenciones de desprenderse fácilmente de uno de sus capitanes y solo aceptaría negociar por una cifra superior a los 50 millones de euros, un monto que hoy representa un serio desafío para la delicada situación financiera del conjunto catalán.