La nueva medida del Barcelona para intentar fichar a Julián Álvarez en este mercado

Barcelona no se baja de la pelea por Julián Álvarez . Aunque Atlético de Madrid reiteró en varias oportunidades que no tiene intención de desprenderse del delantero argentino en este mercado de pases , el club catalán continúa trabajando para reunir los recursos necesarios con el objetivo de volver a presentar una oferta.

En ese contexto, la dirigencia encabezada por Joan Laporta solicitó un crédito de 210 millones de euros, una operación que apunta tanto a fortalecer las finanzas del club como a respaldar la llegada de nuevos refuerzos para el equipo de Hansi Flick.

Además de Julián Álvarez , Barcelona también tiene en carpeta al defensor João Cancelo y al delantero Karim Adeyemi, mientras que Anthony Gordon ya fue incorporado en este mercado.

La intención del club catalán es utilizar una parte importante de ese financiamiento para afrontar las incorporaciones previstas, aunque el dinero también servirá para cubrir el pago de salarios y otros compromisos operativos.

Barcelona logró mejorar su margen de maniobra económica al volver a la regla financiera del 1:1 , pero considera que ese escenario no alcanza para concretar todas las operaciones que proyecta para la próxima temporada.

En ese marco, Julián Álvarez sigue siendo uno de los grandes objetivos. Según trascendió, la primera propuesta del conjunto catalán fue de 100 millones de euros, una cifra que quedó lejos de los 150 millones que pretendería Atlético de Madrid para negociar su salida.

Qué dijo Julián Álvarez sobre su futuro

En medio de las especulaciones, Julián Álvarez ya había dejado en claro cuál es su postura respecto de su continuidad en Atlético de Madrid.

"Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club y con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño", expresó el delantero argentino en diálogo con ESPN tras el triunfo de la Selección argentina sobre Austria en la fase de grupos del Mundial 2026.