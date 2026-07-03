El Cholo Simeone rompió el silencio tras el pedido de Julián Álvarez de ser vendido y le mandó un mensaje

En pleno Mundial, la continuidad de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid es una verdadera incógnita. Simeone contó detalles de una charla que tuvo con él.

En pleno Mundial 2026, Julián Álvarez quedó en el ojo de la tormenta por sus declaraciones sobre su futuro. En resumidas cuentas, dejó en claro que quiere dejar el Atlético de Madrid y "ser transferido", y si bien no aclaró a dónde, dio a entender que su "sueño a cumplir" es jugar en el Barcelona.

Estas declaraciones, efectuadas luego del triunfo de la Selección argentina ante Austria, generaron un fuerte malestar entre los Colchoneros, tanto para sus fanáticos como puertas adentro del club. Sin embargo, Diego Simeone, su entrenador, trató de calmar los ánimos y este jueves reveló que mantuvo una charla en buenos términos con la Araña.

El Cholo Simeone habló con Julián Álvarez sobre su futuro en el Atlético de Madrid ESPN "Lo crucé cuando fui a verlo a Giuliano (su hijo) y estuvimos charlando un poco de cómo estaba de su tobillo y de la importancia que tiene para el equipo. Él me contó que ya estaba muy bien, al cien por ciento. En el último partido ya mostró otra intensidad y Argentina va a necesitarlo, es un jugador extraordinario", contó el Cholo en diálogo con ESPN.

Tras esto, llenó de elogios a la Bestia de Calchín, a la que sigue considerando parte de su plantel: "Julián es el mejor futbolista que tenemos en el Atlético de Madrid desde que llegó. Estamos muy contentos con su trabajo, se ha comportado siempre muy bien con nosotros y ojalá que en la Selección pueda generar lo que logró en el último Mundial (2022). Está entre los cinco mejores del mundo. Gracias al trabajo y al crecimiento que tuvo en el City y el Atlético lo ha llevado a este lugar y a estos números (su valor de mercado, unos 100 millones de euros). Veremos que sucede".