Escándalo total: Atlético de Madrid explotó contra el Barcelona por Julián Álvarez y llevará el caso a la FIFA

Luego de que el propio Julián hiciera público su deseo de irse, el Atlético de Madrid anunció que iniciará acciones legales contra el conjunto catalán. Los detalles.

El futuro de Julián Álvarez quedó envuelto en una fuerte polémica que ya trascendió el mercado de pases. En las últimas horas, el Atlético de Madrid confirmó que denunciará al Barcelona ante la FIFA por considerar que el club catalán mantuvo contactos con el delantero argentino pese a que tiene contrato vigente con el Colchonero.

La decisión fue anunciada por Miguel Ángel Gil Marín, una de las autoridades más importantes del club madrileño. El detonante, claro está, fueron las declaraciones de la Araña, quien en pleno Mundial se reveló y marcó una firme postura. "Lo mejor para todos es una transferencia", expresó el ex River, tras la victoria 2-0 de la Selección argentina ante Austria en Dallas. Y al instante lanzó otra bomba: "Quiero cumplir mi sueño".

ESPN El Atlético denunciará al Barcelona por negociar con Julián Álvarez a sus espaldas En ese contexto, el dirigente del Atlético rompió el silencio en las últimas horas y disparó munición gruesa contra el Blaugrana. "Nos faltan el respeto, creen que pueden ningunearnos, que somos débiles o estúpidos. Pero lo que en realidad están mostrando al mundo es una forma de actuar que les define", arremetió.

No obstante, enseguida dejó en claro que el conjunto rojiblanco no se quedará de brazos cruzados e irá hasta las últimas consecuencias por el accionar del Barca. "Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid y por eso vamos a presentar una denuncia ante FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido", apuntó Gil Marín.

Cabe recordar que, hace apenas unas semanas, el Real Madrid se metió en la pelea y sorprendió al mundo con una oferta de €150.000.000 para quedarse con Julián Álvarez. Sin embargo, el Colchonero se negó a negociar con su máximo rival y la propuesta terminó siendo rechazada.