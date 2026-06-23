Video: la fulminante reacción de Cristiano Ronaldo cuando le mencionaron a Messi tras su doblete a Uzbekistán

Tras marcar un doblete y ser figura, Cristiano Ronaldo protagonizó un momento tenso en conferencia de prensa luego de la victoria ante Uzbekistán.

Cristiano Ronaldo fue consultado por Messi tras su doblete ante Uzbekistán y protagonizó un momento que se volvió viral.

Cristiano Ronaldo volvió a ser noticia después de la goleada de Portugal sobre Uzbekistán. Esta vez no solo por su doblete, sino también por una llamativa reacción durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, cuando un periodista mencionó a Lionel Messi antes de formular una pregunta.

El delantero portugués cambió inmediatamente la expresión de su cara al escuchar el nombre del capitán argentino. Según se pudo observar en el video que rápidamente se viralizó en redes sociales, Cristiano dejó de mirar al periodista, giró la cabeza y optó por no responder la consulta. Antes de darle la palabra a otro cronista, lanzó una frase que no pasó inadvertida: "¿Si puedes preguntar? Depende de la pregunta, sino no te respondo".

La incómoda reacción de Cristiano cuando le nombraron a Messi A Cristiano Ronaldo le preguntaron sobre Messi y no quiso responder ESPN Más adelante, Cristiano sí respondió cuando fue consultado por un posible cruce con Lionel Messi en un eventual Argentina-Portugal durante las fases eliminatorias del Mundial. Aunque evitó profundizar en el tema, reconoció que sería un partido especial. "Bueno, no sé qué contestarte porque es una pregunta que no tiene mucho sentido, pero bien. Sería top, pero lo más importante era hoy. Ganar para pasar en el grupo y prepararnos para lo que viene. Sabemos que vamos a tener un partido complicado contra Colombia. El objetivo principal era pasar en el grupo, lo logramos, jugué bien, marqué, ayudé al equipo, el equipo estuvo muy bien y seguimos", expresó el capitán portugués, dejando en claro que su prioridad está puesta en el recorrido de Portugal en la Copa del Mundo.

CR7 habló sobre un posible cruce en el Mundial ante Argentina "SERÍA TOP" ¡CR7 habló sobre un posible cruce en el Mundial ante Messi!#ESPNMundialMirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/qrhTGIEoeQ — SportsCenter (@SC_ESPN) June 23, 2026 La situación se produjo en medio de un Mundial en el que Messi acapara buena parte de los focos tras marcar cinco goles en dos partidos y convertirse en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo. Mientras tanto, Cristiano busca mantener a Portugal en carrera y seguir ampliando su propio legado en la competencia.