El impresionante récord en Mundiales que alcanzó Cristiano Ronaldo y que Messi no podrá igualar

Cristiano Ronaldo finalmente hizo su aparición goleadora en el Mundial 2026 y alcanzó un récord inédito en la historia del fútbol.

El Mundial 2026 sigue dejando postales históricas. Luego de las inolvidables actuaciones de Lionel Messi, llegó el turno de brillar de Cristiano Ronaldo. Este martes, el astro portugués hizo su estreno goleador en la competición y alcanzó un récord que parece, a día de hoy, parece imposible de romper.

Tras el pálido estreno en el que Portugal igualó con la República Democrática del Congo, la prensa mundial fulminó al capitán luso por su pobre desempeño. Con todos los dedos señalándolo, el exdelantero del Real Madrid pisó el césped del NRG Stadium de Houston con sed de revancha. Enfrente estaba Uzbekistán.

El increíble récord que alcanzó Cristiano Ronaldo Apenas iban 6 minutos de juego cuando el eterno número Siete haría su aparición estelar en la cita mundialista. En un área plagada de rivales, se desmarcó y apareció en el primer palo para anotar el 1 a 0. El movimiento fue típico de un delantero que se mueve como pocos en la historia.

Cristiano Ronaldo puso el 1-0 para Portugal ESPN No fue un gol más en la inoxidable carrera del máximo goleador en la historia del fútbol. Con el tanto anotado este martes a Uzbekistán, CR7 se convirtió en el primer futbolista en anotar en seis mundiales distintos. Hito que muestra a las claras la longevidad de una carrera marcada por logros individuales y colectivos.

Desde su debut en Alemania 2006, el portugués anotó y cada mundial en el que participó, hazaña que sólo él ha podido conseguir.