En vivo: con un doblete de Cristiano Ronaldo, Portugal golea 3-0 a Uzbekistán y saca chapa en el Mundial
Cristiano Ronaldo se sacó la mufa con sus primeros goles en el Mundial. Luego, Nuno Méndez marcó de tiro libre y a Uzbekistán le anularon el descuento por VAR.
Luego de su decepcionante arranque en el Mundial 2026 (empató 1-1 contra RD Congo), la Portugal de Cristiano Ronaldo va en busca de sumar sus primeros tres puntos y dar un paso clave rumbo a los 16vos de final frente a Uzbekistán.
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