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En vivo: con un doblete de Cristiano Ronaldo, Portugal golea 3-0 a Uzbekistán y saca chapa en el Mundial

Cristiano Ronaldo se sacó la mufa con sus primeros goles en el Mundial. Luego, Nuno Méndez marcó de tiro libre y a Uzbekistán le anularon el descuento por VAR.

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&nbsp;Cristiano Ronaldo se anticipó al defensor de Uzbekistán y marcó el 1-0 de Portugal.&nbsp;

 Cristiano Ronaldo se anticipó al defensor de Uzbekistán y marcó el 1-0 de Portugal. 

EFE

Luego de su decepcionante arranque en el Mundial 2026 (empató 1-1 contra RD Congo), la Portugal de Cristiano Ronaldo va en busca de sumar sus primeros tres puntos y dar un paso clave rumbo a los 16vos de final frente a Uzbekistán.

Noticia en construcción.

El primer gol de Cristiano Ronaldo en el Mundial

Cristiano Ronaldo puso el 1-0 para Portugal

Nuno Méndez puso el 2-0 de tiro libre

Doblete de Ronaldo

Doblete del Bicho Ronaldo

El minuto a minuto de Portugal-Uzbekistán

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