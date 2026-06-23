Ronaldo Nazario y un brutal sincericidio sobre los goles que marca Messi, a punto de cumplir 39 años
Ronaldo Nazario se deshizo en elogios hacia el ocho veces ganador del Balón de Oro tras su doblete ante Austria en la Copa del Mundo.
Lionel Messi volvió a hacer historia y, como ocurrió tantas otras veces, el reconocimiento llegó desde todos los rincones del planeta. Después del doblete en la victoria 2-0 de la Selección argentina ante Austria, que le permitió convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos, uno de los que se rindió a sus pies fue nada menos que Ronaldo Nazario, una palabra más que autorizada cuando se habla de la Copa del Mundo.
La Albiceleste atraviesa un arranque perfecto en la defensa del título conseguido en Qatar 2022. Primero fue la goleada 3-0 frente a Argelia con un hat-trick de Messi y, ahora, un nuevo triunfo que selló la clasificación a los dieciseisavos de final gracias a otros dos gritos del capitán. Una vez más, el rosarino apareció cuando el equipo lo necesitó y siguió agrandando una leyenda que parece no tener techo.
El brutal sincericidio de Ronaldo Nazario sobre los goles que marca Lionel Messi
Quien tomó la palabra esta vez fue Ronaldo, campeón del mundo con Brasil en 1994 y 2002, que no dudó en poner a Messi en lo más alto de la historia: "Para los dioses del fútbol, esta es una estadística que demuestra que ha superado a todos los demás. Si alguien merece el título de máximo goleador histórico de la Copa del Mundo definitivamente es Messi", expresó el Fenómeno en una entrevista con L'Equipe.
Fiel a su estilo, el brasileño también apeló al humor para remarcar la extraordinaria vigencia del rosarino: "¡Tiene 38 años, Dios mío! A los 38 yo ya me había retirado cuatro años antes y pesaba 120 kilos", lanzó entre risas, en una frase que rápidamente se viralizó y que refleja la dimensión de lo que está haciendo el capitán argentino en Norteamérica.
Lo cierto es que no se trata de un elogio cualquiera, ya que Ronaldo también construyó una carrera brillante en los Mundiales, donde marcó 15 goles entre las ediciones de Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. Sin embargo, hoy el foco está puesto en el astro rosarino, que continúa rompiendo marcas y dejando atrás nombres que parecían inalcanzables. El único que todavía amenaza su reinado es Kylian Mbappé, quien llegó a 16 tantos tras su doblete ante Irak, aunque por ahora la cima del fútbol mundial tiene un único dueño: Lionel Messi.