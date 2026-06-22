Tras un nuevo doblete en el Mundial, a cuántos goles quedó Kylian Mbappé de Lionel Messi

Kylian Mbappé continúa escribiendo páginas doradas en la historia de los Mundiales. El delantero francés marcó un doblete en el encuentro en el que Francia derrotó a Irak (3-0) por la segunda jornada del Grupo I y alcanzó una cifra reservada para las grandes leyendas del fútbol.

El atacante del Real Madrid anotó a los 14 y 54 minutos en Filadelfia, llegó a 16 goles en Copas del Mundo e igualó el registro histórico del alemán Miroslav Klose, quien durante más de una década ocupó la cima de la clasificación de máximos goleadores mundialistas.

La jornada tuvo además un significado especial porque se produjo apenas horas después de que Lionel Messi estableciera una nueva marca absoluta . El capitán argentino convirtió un doblete para alcanzar los 18 goles en Mundiales y convertirse en el máximo anotador de la historia del torneo.

Antes del compromiso frente a Irak, Mbappé sumaba 14 tantos en Copas del Mundo, cifra que compartía con el alemán Gerd Müller. Su primera anotación de la noche le permitió llegar a 15 y empatar al brasileño Ronaldo Luiz Nazário de Lima, otro de los nombres emblemáticos de la competición.

Con su segundo gol, el francés alcanzó los 16 tantos y quedó a la par de Klose, cuyo récord había sido fijado el 8 de julio de 2014 durante la histórica victoria de Alemania por 7-1 sobre Brasil en Belo Horizonte, en las semifinales de aquel Mundial.

A sus 27 años, Mbappé sigue ampliando un legado que comenzó a construir desde muy joven y que ya lo ubica entre los mejores goleadores que ha visto la máxima cita del fútbol.

Kylian Mbappé firmó otro doblete con Francia. EFE

Messi lidera y el francés va por más

La nueva marca de Messi parecía consolidar al argentino en la cima de una clasificación histórica reservada para los más grandes. Sin embargo, la irrupción constante de Mbappé mantiene abierta la lucha por el liderazgo.

El francés, que además disputó este encuentro del Mundial 2026 coincidiendo con su partido número 100 con la selección de Francia, demostró una vez más su capacidad para aparecer en los escenarios más importantes y sumar estadísticas de élite.