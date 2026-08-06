Sincericidio y advertencia del Cacique Medina, DT de Estudiantes, tras caer merecidamente ante Boca

Alexander Medina fue autocrítico por la apática presentación de su equipo en el Ducó y lanzó una frase que encendió señales de alerta en La Plata.

Alexander Medina se fue muy preocupado por el rendimiento de Estudiantes en el 0-1 ante Boca.

Mientras espera por la Bombonera, Boca hizo valer su localía en la cancha de Huracán mientras y redondeó su mejor presentación desde la vuelta de Rodolfo Arruabarrena. El Xeneize superó de principio a fin a Estudiantes y se impuso por 1-0 gracias a la “ley del ex” de Santiago Ascacíbar, por la segunda fecha del Torneo Clausura que había quedado pendiente.

En la vereda contraria quedaron muy poco conformes con el desarrollo del partido, y no es para menos. Al Pincha se lo vio desconocido y prácticamente no generó chances de gol, incluso cuando ya iba 0-1 abajo. En ese contexto, el primero en hacer autocrítica fue su propio entrenador, Alexander Medina.

Qué dijo el Cacique Medina tras la preocupante derrota de Estudiantes ante Boca "El rival tuvo más criterio con la pelota. Tuvimos muchas imprecisiones. Lamentablemente se perdió ante un rival que tiene muchos jugadores de jerarquía. No pudimos hacer el partido que teníamos pensado", analizó el Cacique en conferencia de prensa, visiblemente resignado.

Más allá de eso, el entrenador uruguayo pidió no sacar conclusiones apresuradas pese al irregular comienzo del campeonato (dos derrotas en tres partidos). "Vamos por la tercera fecha, no podemos dramatizar más de la cuenta por la derrota. Estamos bien, estamos compitiendo más allá de que hoy no tuvimos un buen partido", aseguró. Y enseguida respaldó el trabajo realizado desde su llegada: "Lo que hemos hecho en Estudiantes es mucho más que el partido de hoy".