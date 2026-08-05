El gesto de Leandro Paredes con Milton Delgado que emocionó al mundo Boca: "Es un premio"

Paredes fue una de las grandes figuras en el triunfo de Boca por 1-0 ante Estudiantes y protagonizó una imagen que no pasó desapercibida con el juvenil xeneize.

Leandro Paredes volvió a ser la gran figura en el mediocampo de un Boca que va de menor a mayor.

Después de la victoria frente a Estudiantes en el estadio Tomás Adolfo Ducó, Leandro Paredes dejó un gesto que rápidamente fue celebrado por los hinchas de Boca. Cuando fue reemplazado en el tramo final del partido, el volante le entregó la cinta de capitán a Milton Delgado, quien volvió a ser titular y completó los 90 minutos.

Finalizado el encuentro, el campeón del mundo explicó por qué eligió al juvenil para portar el brazalete. "Lo de la cinta para Delgado es un premio porque trabaja mucho, que es muy humilde y escucha. Ojalá siga por este camino, porque tiene un gran futuro", expresó en diálogo con TNT Sports.

El elogio de Paredes para Milton Delgado Paredes valoró la importancia de Milton Delgado. TNT Sports Además del gesto simbólico, Paredes destacó el aporte futbolístico del mediocampista y también el trabajo de Santiago Ascacíbar, con quienes comparte la mitad de la cancha. "Me siento bien. Delgado es mi rueda de auxilio y Ascacíbar nos da mucho despliegue, entonces me siento muy cómodo con ellos. Ojalá podamos seguir ayudando al equipo", afirmó.

El juvenil había recuperado la titularidad luego de no haber jugado frente a Newell's y respondió con una sólida actuación en la victoria sobre Estudiantes.

El momento en el que Paredes le entregó la cinta a Delgado El momento en el que Paredes le dejó la cinta de capitán a Delgado ESPN Paredes también analizó el rendimiento colectivo de Boca y remarcó que el equipo empieza a mostrar la identidad que pretende Rodolfo Arruabarrena. "Lo más importante es ganar y hacerlo bien, como lo hicimos hoy. El otro día, contra Newell's, tuvimos 70 minutos muy buenos, pero bajamos el ritmo durante un tramo del segundo tiempo y en el fútbol argentino no te podés relajar. Hoy hicimos un buen partido durante los 90 minutos", señaló.