Video: revelan qué se dijeron Paredes y el árbitro Wilmar Roldán en el tremendo cruce durante O'Higgins-Boca

La clasificación de Boca ante O'Higgins dejó varias escenas de tensión, pero ninguna tan llamativa como el cruce entre Paredes y el árbitro Roldán.

El juez colombiano Wilmar Roldán le muestra la amarilla a Leandro Paredes después del cruce que tuvieron en pleno duelo de la sufrida clasificación de Boca en Chile.

En una noche cargada de nerviosismo para Boca, uno de los momentos más comentados ocurrió a los 68 minutos del partido disputado en Rancagua. Con la serie todavía abierta y el resultado sin goles, Wilmar Roldán sancionó una infracción de Nicolás Figal cerca del área xeneize y desató la furiosa reacción de Leandro Paredes.

El volante campeón del mundo se acercó de inmediato para cuestionar la decisión del árbitro colombiano. Las cámaras de televisión captaron el intercambio entre ambos, que fue escalando con el correr de los segundos. "Si se lo lleva por delante. Sacá", le reclamó el campeón del mundo al juez, convencido de que la acción no ameritaba la sanción.

Roldán intentó marcar distancia apoyando una mano sobre el pecho del jugador y respondió con una advertencia clara: "No me toques". Lejos de bajar la intensidad, Paredes continuó protestando y lanzó una frase que elevó aún más la tensión. "¿Qué pasa? ¿Te creés vivo? Dale, dale, dale...", le dijo el referente xeneize al juez colombiano en medio del cara a cara.

El picante cruce entre Paredes y Roldán que hizo explotar a Boca en Chile La fuerte discusión de Paredes con Roldán en O'Higgins-Boca ESPN La discusión siguió durante algunos segundos, con ambos manteniéndose frente a frente y sin intención de retroceder. Roldán volvió a remarcar que no toleraría el contacto físico y decidió ponerle fin al episodio con una tarjeta amarilla para el capitán de Boca, que quedó amonestado por sus reiterados reclamos.

La secuencia generó confusión incluso entre los propios futbolistas xeneizes. Miguel Merentiel se acercó para averiguar quién había sido sancionado y, en medio del tumulto, Nicolás Figal le respondió que creía haber sido él. Recién después quedó claro que la amonestación había recaído sobre Paredes.