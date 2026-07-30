Boca venció a O'Higgins en los penales luego de caer en tiempo reglamentario y avanzó a octavos

Tras haber ganado la ida 1-0 en la Bombonera, Boca Juniors perdió por el mismo resultado contra O'Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua, Chile, por la revancha de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Con la serie empatada, avanzó a octavos tras imponerse en los penales.

El único gol de la noche lo marcó Francisco González a los 72 minutos para igualar el resultado global 1-1. Todo debió resolverse desde los doce pasos, instancia en la que el Xeneize se impuso en la tanda de cinco por 4-3. De este modo, clasificó a la siguiente fase, en la que enfrentará a Recoleta de Paraguay.

El primer acercamiento de la noche fue de Boca , a los tres minutos, cuando el lateral Lautaro Blanco llegó hasta el borde del área y metió un centro al segundo palo, que se cerró y necesitó de la intervención del arquero Omar Carabalí. Un minuto después, Blanco volvió a avanzar y metió un centro rasante para el delantero Miguel Merentiel, que no pudo enganchar bien y terminó en manos del arquero rival.

A los nueve minutos, el enganche Tomás Aranda encaró hacia adentro y buscó rematar al segundo palo, con un remate que el lateral Luis Pávez pudo bloquear al cruzarse para tapar el arco. Tres minutos después tuvo su primera llegada el local, con un control y remate rápido del delantero Arnaldo Castillo, que se fue ancho por el poste derecho del arquero Álvaro Montero.

En 19 minutos, un centro atrás permitió que el extremo Martín Sarrafiore defina desde la medialuna del área, con un tiro que el defensor Malcom Braida pudo bloquear para desviar al córner. Sarrafiore volvió a generar peligro en el segundo minuto de descuento, al aprovechar una pelota suelta en el área para llegar a la carrera y rematar de primera, con un tiro cruzado que se fue apenas ancho.

El segundo tiempo no contó con llegadas hasta los 20 minutos, con un tiro libre al segundo palo que habilitó el cabezazo del defensor Miguel Brizuela, que rozó el techo del arco antes de salir del campo de juego. Cuatro minutos después, un tiro libre desde el borde del área del extremo argentino Francisco González salió alto y centralizado, por lo que Montero pudo contenerlo casi sin saltar.

De contraataque, después de esa jugada, Tomás Aranda pudo perfilarse de zurdo y buscar un tiro bajo al primer palo, que se fue apenas desviado. O'Higgins pudo marcar a los 27 minutos del complemento, cuando “Panchito” González aprovechó un despeje defectuoso del defensor Nicolás Figal y apareció dentro del área para conectar una gran volea baja, que no permitió que Montero reaccione a tiempo.

A los 32 minutos de la segunda mitad, el extremo Leonel Flores apareció por izquierda y sacó un remate con el que sorprendió al arquero Carabalí e impactó en el travesaño. Con tiempo cumplido, Aranda combinó con Flores y pudo volver a rematar al segundo palo, aunque Carabalí le adivinó la intención y alcanzó a despejar una pelota complicada. El 10 de Boca volvió a generar peligro dos minutos después, con un remate desde el borde del área que buscaba el segundo palo y volvió a vestir de héroe al guardameta rival.

El penal de Lautaro Blanco que le dio la clasificación a Boca

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Ya en los penales, para el Xeneize convirtieron el mediocampista Leandro Paredes, el delantero Miguel Merentiel y los defensores Nicolás Figal y Lautaro Blanco, mientras que el volante Tomás Aranda no pudo superar al arquero Omar Carabalí. Por su lado, en el local marcaron el propio González, el delantero Arnaldo Castillo y el defensor Miguel Brizuela, pero el atacante Thiago Vecino erró su disparo y el lateral Luis Pávez no pudo superar al guardameta Álvaro Montero.

Tras la clasificación, Boca deberá medirse con Recoleta de Paraguay por un lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Fuente: NA

El minuto a minuto de O'Higgins - Boca Juniors