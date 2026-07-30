Ni Vélez ni Racing: el estadio al que Boca mudaría su localía para sus próximos dos partidos como anfitrión

La dirigencia de Boca inició tratativas con otro club para cambiar de sede, dado a que el resembrado de la Bombonera todavía no sanó. Los detalles.

La idea de que Boca prescinda de la Bombonera empieza a tomar cada vez más fuerza y, a esta hora, es una posibilidad concreta. Ante el mal estado del campo de juego, la dirigencia analiza seriamente mudar la localía y, en caso de darse, ya hay un estadio que pica en punta.

El motivo es claro: el resembrado que llevó a cabo el Xeneize en medio del parate por el Mundial todavía no sanó y eso quedó al descubierto en el duelo ante O'Higgins por la Copa Sudamericana. El sector más afectado es el que está al lado de los bancos de suplentes, que llamó la atención por su notorio cambio de color con respecto al resto del campo de juego.

Frente a los chilenos, el césped no daba abasto y se rompía ante cada pisotón, poniendo en riesgo la integridad física de los jugadores. Por eso, si la situación no mejora, es un hecho que Boca elegirá una sede alternativa para hacer las veces de local.

A qué estadio mudaría su localía Boca si decide irse de la Bombonera En ese contexto, aparece en escena el Tomás Adolfo Ducó. La dirigencia de Juan Román Riquelme ya inició gestiones con Huracán para ver la posibilidad de jugar sus próximos dos partidos en Parque Patricios, una zona relativamente cercana a la Bombonera. Si esto se confirma, el Xeneize recibirá allí a Estudiantes, el próximo miércoles a las 19:00, y luego a Vélez, el fin de semana del 9 de agosto (día y horario a confirmar), ambos por el Torneo Clausura. Se espera que la decisión final sea comunicada en las próximas horas.