Los lapidarios memes tras la nueva derrota de River ante Gimnasia: el Chacho Coudet, apuntado

River Plate cayó 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata este miércoles por la noche por al fecha 2 del Torneo Clausura . Es la tercera derrota consecutiva en el arranque del segundo semestre y la cuarta por torneos AFA contando la final perdida del Apertura contra Belgrano de Córdoba dos meses atrás.

Por supuesto, los memes no se hicieron esperar. Eduardo Coudet fue el principal apuntado, pero no el único. También fue objeto de burla el pésimo desempeño del equipo pese a tener un plantel plagado de jugadores de Selección y los hinchas jugaron también con el mal momento que también atraviesa Boca en simultáneo con su eterno rival.