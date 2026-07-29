Marcos Acuña pidió el cambio en el segundo tiempo ante Gimnasia y encendió las alarmas en River: ¿se lesionó?

Marcos Acuña debió salir a los 58 minutos tras sentir un tirón en su pierna derecha y se teme que haya sufrido un desgarro.

River Plate sufrió un doble cachetazo este miércoles por la noche. Es que no solo perdió 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 2 del Torneo Clausura, su tercera derrota consecutiva y la cuarta por torneos AFA, sino que además sufrió la baja de uno de sus mejores futbolistas, como es Marcos Acuña.

En un equipo que no logra jugar como tal ni tampoco destacan demasiado las individualidades, el Huevo es de los pocos jugadores que logran resaltar y resistir a las críticas de los hinchas. Su mayor problema reside en sus reiteradas lesiones, y podría haber sufrido una nueva en la última hora.

Marcos Acuña pidió el cambio y encendió las alarmas ESPN Tras un correcto primer tiempo, en el arranque del segundo, a los 58 minutos, el lateral izquierdo se esforzó para cortar un avance de Alexis Steimbach -quien más tarde haría el gol de la victoria para el Lobo- y en la corrida sintió un tirón en su pierna derecha. Una vez que la pelota salió de la cancha, rápidamente hizo la seña para pedir el cambio y se sentó con cara de dolor.

En su lugar terminó ingresando Facundo González y el campeón del mundo fue a sentarse en el banco con muchas bronca en el rostro. Si bien aún es muy temprano para determinar qué le sucedió y deberá someterse a los estudios correspondientes, la forma en la que se tomó la zona afectada y cómo se produjo la dolencia hacen temer en Núñez que se trató de un desgarro.