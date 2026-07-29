Godoy Cruz y Las Pumas definirán el Apertura femenino tras eliminar a Independiente Rivadavia y Gimnasia

El Torneo Apertura femenino de la Liga Mendocina ya conoce a sus finalistas. Godoy Cruz y Las Pumas ganaron sus respectivas semifinales y ahora buscarán quedarse con el primer título de la temporada.

En el Feliciano Gambarte , las Bodegueras derrotaron 3 a 1 a Independiente Rivadavia en una nueva edición del ya clásico duelo entre estos dos equipos y sellaron su clasificación con autoridad.

Los goles del Expreso fueron convertidos por Carla Fernández y Guadalupe Guajardo , mientras que el primero llegó tras un gol en contra de Damaris Prieto . Para la Lepra descontó Florencia Giovarruscio . Sobre el final del encuentro, Quintana vio la tarjeta roja y dejó a Godoy Cruz con una jugadora menos. La marcadora central se perderá la final.

La otra semifinal se disputó en Colonia Camp , donde Las Pumas dieron el golpe como visitantes al vencer 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima .

El único tanto del partido fue convertido por Florencia Gutiérrez , suficiente para que el conjunto visitante dejara en el camino a las Lobas y se metiera en la definición del campeonato.

Con estos resultados, la gran final del Torneo Apertura femenino enfrentará a Godoy Cruz y Las Pumas, dos equipos que demostraron ser los más sólidos del certamen y que ahora buscarán cerrar el semestre levantando el trofeo.

La final tendrá al Tomba como local por su ubicación en la tabla y podría disputarse en el Feliciano Gambarte. Si bien aún no hay fecha definida, es probable que el encuentro se dispute este domingo 2 de agosto debido a los compromisos que tiene el Expreso por el Torneo Federal.