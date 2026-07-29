Godoy Cruz y Las Pumas definirán el Apertura femenino tras eliminar a Independiente Rivadavia y Gimnasia
Godoy Cruz venció 3-1 a la Lepra y Las Pumas superaron 1-0 a Gimnasia. Ya está definida la gran final del Apertura femenino.
El Torneo Apertura femenino de la Liga Mendocina ya conoce a sus finalistas. Godoy Cruz y Las Pumas ganaron sus respectivas semifinales y ahora buscarán quedarse con el primer título de la temporada.
Godoy Cruz y Las Pumas a la final
En el Feliciano Gambarte, las Bodegueras derrotaron 3 a 1 a Independiente Rivadavia en una nueva edición del ya clásico duelo entre estos dos equipos y sellaron su clasificación con autoridad.
Los goles del Expreso fueron convertidos por Carla Fernández y Guadalupe Guajardo, mientras que el primero llegó tras un gol en contra de Damaris Prieto. Para la Lepra descontó Florencia Giovarruscio. Sobre el final del encuentro, Quintana vio la tarjeta roja y dejó a Godoy Cruz con una jugadora menos. La marcadora central se perderá la final.
La otra semifinal se disputó en Colonia Camp, donde Las Pumas dieron el golpe como visitantes al vencer 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima.
El único tanto del partido fue convertido por Florencia Gutiérrez, suficiente para que el conjunto visitante dejara en el camino a las Lobas y se metiera en la definición del campeonato.
Con estos resultados, la gran final del Torneo Apertura femenino enfrentará a Godoy Cruz y Las Pumas, dos equipos que demostraron ser los más sólidos del certamen y que ahora buscarán cerrar el semestre levantando el trofeo.
La final tendrá al Tomba como local por su ubicación en la tabla y podría disputarse en el Feliciano Gambarte. Si bien aún no hay fecha definida, es probable que el encuentro se dispute este domingo 2 de agosto debido a los compromisos que tiene el Expreso por el Torneo Federal.