TyC Sports prepara el regreso de la Primera Nacional: el cambio que beneficia a Godoy Cruz y Maipú

Después de varios meses con la Primera Nacional exclusivamente por la plataforma LPF Play , los hinchas de Godoy Cruz y Deportivo Maipú podrían volver a disfrutar de los partidos por televisión.

Según trascendió en las últimas horas, TyC Sports retomará las transmisiones de la segunda categoría del fútbol argentino. La posibilidad surge a partir del cambio de propietarios de la señal deportiva, situación que abrió la puerta para que la AFA avance en un nuevo acuerdo por los derechos televisivos.

Aunque todavía no hay una fecha oficial para el regreso de la Primera Nacional a la pantalla de TyC Sports, la intención es que las transmisiones comiencen antes del mes de septiembre .

Entre cinco y seis partidos por fecha serían televisados por TyC Sports, mientras que el resto de los encuentros continuaría emitiéndose a través de LPF Play, la plataforma oficial de la AFA.

Por el momento tampoco está definido qué criterios se utilizarán para seleccionar los partidos que irán por televisión, aunque se espera que tengan prioridad los equipos protagonistas y los encuentros de mayor convocatoria.

¿Qué pasará con LPF Play en la Primera Nacional?

La plataforma de la AFA no desaparecerá. De acuerdo a la información que comenzó a circular, LPF Play seguirá transmitiendo partidos de la Primera Nacional que no sean elegidos por TyC Sports y mantendrá la cobertura de la Primera B Metropolitana y la Primera C, categoría que en las últimas semanas había tenido menor presencia dentro de la aplicación. También el futsal, torneo femenino y el Torneo Proyección.

Enzo Pérez es uno de las figuras de la Primera Nacional. Marianela Mena / MDZ

Una buena noticia para Godoy Cruz y Maipú

La vuelta de la Primera Nacional a TyC Sports representa una muy buena noticia para los hinchas de Godoy Cruz y Deportivo Maipú, ya que permitirá que los partidos de los dos representantes mendocinos vuelvan a tener mayor visibilidad a nivel nacional.

Si bien resta conocer cómo quedará conformada la grilla de cada jornada, los equipos técnicos de todo el país ya fueron notificados sobre la intención de reanudar las transmisiones por televisión y todo indica que el regreso se concretará en las próximas semanas, una vez que se ultimen los detalles del nuevo acuerdo entre la AFA y la señal deportiva.

¿Quiénes son los nuevos dueños de TyC Sports?

El regreso de la Primera Nacional a la pantalla de TyC Sports también coincide con un cambio histórico en la conducción de la señal deportiva. En mayo de este año, el Grupo Werthein, a través de su holding Waiken ILW, adquirió el 51% de Tele Red Imagen (TRISA) y de Carburando, participación que estaba en manos del Grupo Clarín. Con esa operación, valuada en 25 millones de dólares, los Werthein pasaron a controlar el 100% de TyC Sports, consolidando su presencia en el negocio de los medios y los derechos deportivos.

La nueva conducción busca reposicionar a la señal como la principal pantalla del deporte argentino y uno de los primeros pasos sería justamente recuperar las transmisiones de la Primera Nacional, una competencia que dejó de emitir a fines de 2025. Aunque todavía restan detalles por definir con la AFA, la intención es que el regreso se concrete antes de septiembre.