En vivo: Gimnasia y Esgrima empata sin goles con Central Córdoba en el Víctor Legrotaglie

Gimnasia y Esgrima inicia su camino en el Clausura con un empate sin goles ante Central Córdoba de Santiago en el Víctor Legrotaglie.

Se terminó la espera para Gimnasia y Esgrima. Tras un largo receso de 81 días, el equipo de Darío Franco vuelve a salir a la cancha para iniciar su camino en el Torneo Clausura 2026, donde recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

Para este estreno, Franco definió un equipo con algunas novedades. Entre ellas se destacan la presencia de Franco como lateral derecho, el ingreso de Recalde en lugar del suspendido Saavedra y la aparición de Ceballos, quien ocupará el lugar de O'Connor, ausente por una molestia física.

Además del regreso del equipo, el club presentará las mejoras realizadas en el Víctor Legrotaglie. Durante el receso se avanzó con trabajos en los vestuarios, el gimnasio, la sala de prensa y los bancos de suplentes, buscando que el estadio luzca renovado para el inicio del segundo semestre.