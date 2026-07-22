Gimnasia y Esgrima vuelve a competir después de 81 días: el desafío de recuperar el ritmo y evitar lesiones

Gimnasia y Esgrima deberá recuperar ritmo, intensidad y confianza. Las lesiones y la adaptación serán claves ante el debut del viernes.

El desafío no sólo es futbolístico, también deberán tenerse en cuanta muchos aspectos que van más allá de la táctica y la estrategia, como lo físico y lo mental.

Gimnasia volverá este viernes a las 16.45 en el Víctor Legrotaglie a disputar un partido oficial después de 81 días. El último fue el 4 de mayo ante Defensa y Justicia en el Víctor. La espera terminó y el regreso a la competencia trae consigo una enorme satisfacción para hinchas y jugadores, pero también una serie de desafíos que van más allá de lo futbolístico.

Gimnasia y Esgrima vuelve a competir tras 81 días de inactividad Lesiones musculares, entrenamientos grupales, viajes, calentamientos, estrategias de juego y hasta la adaptación a una cancha rival forman parte de las preocupaciones que aparecen después de una pausa prolongada. Para un futbolista profesional, volver a competir luego de un parate de esta magnitud no es tan sencillo como parece: la preparación debe ser precisa para evitar lesiones y recuperar rápidamente el rendimiento óptimo dentro del campo de juego.

La ansiedad, el miedo y hasta la falta de ritmo son los primeros rivales a vencer incluso antes de pisar el vestuario. El jugador vuelve a sentir la exigencia de un partido oficial, con decisiones en segundos, contactos físicos y una intensidad que ningún entrenamiento puede igualar.

El Lobo se prepara para el regreso del torneo Clausura. Prensa Gimnasia En ese contexto, uno de los casos que refleja esta realidad es el de Tomás O’Connor. Al cierre del torneo Apertura, todo indicaba que el mediocampista no continuaría en Gimnasia. Sin embargo, durante la pretemporada peleó por ganarse un lugar, convenció al cuerpo técnico y se perfilaba para ser titular en el debut.

Pero el regreso a la competencia también tiene estas situaciones: una molestia física lo dejará afuera del encuentro del viernes y su lugar sería ocupado por Ceballos, aunque el entrenador todavía no confirmó el once inicial.