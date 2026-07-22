Gimnasia y Esgrima vuelve a competir después de 81 días: el desafío de recuperar el ritmo y evitar lesiones
Gimnasia y Esgrima deberá recuperar ritmo, intensidad y confianza. Las lesiones y la adaptación serán claves ante el debut del viernes.
Gimnasia volverá este viernes a las 16.45 en el Víctor Legrotaglie a disputar un partido oficial después de 81 días. El último fue el 4 de mayo ante Defensa y Justicia en el Víctor. La espera terminó y el regreso a la competencia trae consigo una enorme satisfacción para hinchas y jugadores, pero también una serie de desafíos que van más allá de lo futbolístico.
Gimnasia y Esgrima vuelve a competir tras 81 días de inactividad
Lesiones musculares, entrenamientos grupales, viajes, calentamientos, estrategias de juego y hasta la adaptación a una cancha rival forman parte de las preocupaciones que aparecen después de una pausa prolongada. Para un futbolista profesional, volver a competir luego de un parate de esta magnitud no es tan sencillo como parece: la preparación debe ser precisa para evitar lesiones y recuperar rápidamente el rendimiento óptimo dentro del campo de juego.
La ansiedad, el miedo y hasta la falta de ritmo son los primeros rivales a vencer incluso antes de pisar el vestuario. El jugador vuelve a sentir la exigencia de un partido oficial, con decisiones en segundos, contactos físicos y una intensidad que ningún entrenamiento puede igualar.
En ese contexto, uno de los casos que refleja esta realidad es el de Tomás O’Connor. Al cierre del torneo Apertura, todo indicaba que el mediocampista no continuaría en Gimnasia. Sin embargo, durante la pretemporada peleó por ganarse un lugar, convenció al cuerpo técnico y se perfilaba para ser titular en el debut.
Pero el regreso a la competencia también tiene estas situaciones: una molestia física lo dejará afuera del encuentro del viernes y su lugar sería ocupado por Ceballos, aunque el entrenador todavía no confirmó el once inicial.
La falta de competencia oficial plantea una incógnita sobre cómo responderá Gimnasia en su regreso. El equipo tuvo tiempo para trabajar, ajustar detalles y preparar este nuevo desafío, pero será dentro de la cancha donde deberá demostrar si logró transformar esos 81 días de espera en una ventaja o si el ritmo perdido será un obstáculo en el comienzo del camino.