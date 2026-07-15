Gimnasia cerró la gira por Buenos Aires con otro amistoso y varias conclusiones

El Lobo enfrentó a Argentinos Juniors en otro encuentro de pretemporada y que sirvió para que Darío Franco tome nota de cara al debut en el Clausura.

En su segundo amistoso de la gira que realizó por Buenos Aires, con el objetivo de profundizar los trabajos de pretemporada, Gimnasia y Esgrima superó a Argentinos Juniors en una nueva prueba para el equipo de Darío Franco de cara al inicio del torneo Clausura.

En un partido que duró dos tiempos de 40 minutos y se disputó en el predio CEFFA, el Lobo se impuso por 1 a 0 con un tanto de Agustín Módica, en el primer juego, y cayó 3 a 2, en el segundo.

Fermín Antonini volvió a jugar en el equipo titular. Prensa Gimnasia Franco paró de entrada a César Rigamonti; Luciano Paredes, Lautaro Carrera, Ezequiel Muñoz y Matías Recalde; Fermín Antonini y Julián Ceballos; Ignacio Sabatini, Esteban Fernández y Facundo Lencioni; Agustín Módica.

En el segundo encuentro, en donde marcaron Santiago Rodríguez y Nicolás Romano, jugaron Lautaro Petruchi; Juan Franco, Martín Úbeda, Gerónimo Patritti y Franco Saavedra; Nahuel Barboza y Ulises Sánchez; Santiago Rodríguez, Luciano Cingolani y Blas Armoa; Valentino Simoni. Después ingresaron Ismael Cortez, David Martini, Julián Moya y Nicolás Romano.

Gimnasia y un partido que dejó conclusiones Luego de los dos partidos que el Mensana disputó en Buenos Aires, ante Racing y Argentinos, se desprenden algunas conclusiones en relación al posible equipo titular que jugará el viernes 24 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por la primera fecha del torneo Clausura.