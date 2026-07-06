Cambio de planes en Gimnasia y Esgrima: se cayeron dos amistosos de pretemporada

Gimnasia y Esgrima de Mendoza debió modificar su planificación para la pretemporada que realizará en Buenos Aires. Aunque el viaje se mantiene según lo previsto, el cuerpo técnico encabezado por Darío Franco sufrió un contratiempo: se cancelaron los amistosos que estaban programados ante San Lorenzo y Huracán de Parque Patricios.

De esta manera, el único encuentro confirmado hasta el momento será frente a Argentinos Juniors, un compromiso que servirá para continuar con la puesta a punto de cara al inicio de la segunda parte del año de la Liga Profesional.

Miércoles 15/7 vs. Argentinos Juniors

El técnico del Lobo, buscará asegurar un amistoso más en Buenos Aires. Alf Ponce Mercado / MDZ

La intención del cuerpo técnico es sumar un segundo amistoso durante la estadía en Buenos Aires. La idea es jugarlo el próximo sábado, aunque el rival todavía no está definido. Entre las alternativas aparecen Racing Club e Independiente de Avellaneda, aunque por ahora no existe una confirmación oficial. Esto atado a que el Lobo estará realizando los trabajos de pretemporada en un predio de la ciudad de Avellaneda.

Así, el Lobo pasará de una planificación inicial de tres partidos preparatorios a solo dos, por el momento, siempre y cuando logre cerrar el segundo compromiso en las próximas horas.

Más allá de la modificación en la agenda, Gimnasia considera clave la pretemporada en Buenos Aires para llegar en óptimas condiciones al tramo decisivo del campeonato, donde buscará consolidarse como protagonista en la lucha por el ascenso.