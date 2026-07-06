En vivo: en un trámite de ida y vuelta, Portugal y España empatan 0-0 por un lugar en cuartos de final
Portugal y España abren la jornada de lunes con un duelo que enfrenta a Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal. El ganador irá ante Estados Unidos o Bélgica.
Portugal y España empatan sin goles durante el segundo tiempo del partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.
Ambas selecciones tuvieron situaciones muy claras luego de unos entretenidos 45 minutos, aunque no pudieron sacarse ventajas.
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