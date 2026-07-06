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En vivo: en un trámite de ida y vuelta, Portugal y España empatan 0-0 por un lugar en cuartos de final

Portugal y España abren la jornada de lunes con un duelo que enfrenta a Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal. El ganador irá ante Estados Unidos o Bélgica.

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Los españoles Cucurella, Pedri y Baena intentan rodean a Pedro Neto, de Portugal.&nbsp;

Los españoles Cucurella, Pedri y Baena intentan rodean a Pedro Neto, de Portugal. 

EFE

Portugal y España empatan sin goles durante el segundo tiempo del partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

Ambas selecciones tuvieron situaciones muy claras luego de unos entretenidos 45 minutos, aunque no pudieron sacarse ventajas.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Portugal vs España

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