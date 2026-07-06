Portugal y España, cara a cara por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV y streaming
Portugal y España abrirán la jornada de octavos con un duelo que enfrenta a Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal. El ganador irá ante Estados Unidos o Bélgica.
Portugal y España protagonizarán este lunes uno de los cruces más esperados de los octavos de final del Mundial 2026, con Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal como protagonistas. El partido se disputará desde las 16.00 (hora argentina) en el Estadio Dallas y definirá al rival del ganador del duelo entre Estados Unidos y Bélgica en los cuartos de final. La transmisión en vivo será exclusiva de DSports.
Cómo llega Portugal al clásico ibérico ante España
El seleccionado portugués llegó al torneo como candidato, aunque dejó más dudas que certezas. Debutó con un empate 1-1 frente a República Democrática del Congo, goleó 5-0 a Uzbekistán y cerró la fase de grupos con un 0-0 ante Colombia, resultado que lo relegó al segundo puesto del Grupo K.
En dieciseisavos superó 2-1 a Croacia tras comenzar en desventaja. Cristiano Ronaldo marcó el empate de penal antes de ser reemplazado por Roberto Martínez y Gonzalo Ramos anotó el tanto de la victoria en tiempo adicionado.
Así llegó España al duelo frente a Portugal por los cuartos del Mundial
España, en cambio, fue creciendo con el correr del campeonato. Igualó 0-0 con Cabo Verde en el debut, goleó a Arabia Saudita y derrotó a Uruguay para quedarse con el Grupo H con siete puntos.
Luego aplastó 3-0 a Austria con un Mikel Oyarzabal inspirado, autor de cuatro goles en el Mundial, mientras Lamine Yamal continúa recuperando su mejor nivel.
El derbi ibérico reúne a dos de los principales aspirantes al título. España no alcanza los cuartos de final desde que fue campeona en Sudáfrica 2010 y busca su segunda Copa del Mundo, mientras que Portugal persigue la primera de su historia.
El historial registra 41 enfrentamientos, con amplia ventaja española: 17 victorias, seis triunfos portugueses y 18 empates.
El último cruce fue la final de la UEFA Nations League 2025, que terminó 2-2 y quedó en manos de Portugal por penales.
En Mundiales se enfrentaron dos veces: igualaron 3-3 en Rusia 2018 y España ganó 1-0 en los octavos de Sudáfrica 2010 con gol de David Villa.
Probables formaciones y otros datos de Portugal vs España
Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves; Conceicao, Bruno Fernandes, Rafael Leao y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.
España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de La Fuente.
Hora: 16.00
TV: D Sports, D GO, Paramount +
Árbitro: Anthony Taylor
Estadio: Dallas