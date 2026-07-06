Portugal y España, cara a cara por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV y streaming

Portugal y España abrirán la jornada de octavos con un duelo que enfrenta a Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal. El ganador irá ante Estados Unidos o Bélgica.

España y Portugal vuelven a verse las caras en un gran torneo internacional. El antecedente más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar el 8 de junio de 2025, cuando se midieron en la final de la Nations League y el seleccionado luso se impuso por penales.

Portugal y España protagonizarán este lunes uno de los cruces más esperados de los octavos de final del Mundial 2026, con Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal como protagonistas. El partido se disputará desde las 16.00 (hora argentina) en el Estadio Dallas y definirá al rival del ganador del duelo entre Estados Unidos y Bélgica en los cuartos de final. La transmisión en vivo será exclusiva de DSports.

Cómo llega Portugal al clásico ibérico ante España El seleccionado portugués llegó al torneo como candidato, aunque dejó más dudas que certezas. Debutó con un empate 1-1 frente a República Democrática del Congo, goleó 5-0 a Uzbekistán y cerró la fase de grupos con un 0-0 ante Colombia, resultado que lo relegó al segundo puesto del Grupo K.

En dieciseisavos superó 2-1 a Croacia tras comenzar en desventaja. Cristiano Ronaldo marcó el empate de penal antes de ser reemplazado por Roberto Martínez y Gonzalo Ramos anotó el tanto de la victoria en tiempo adicionado.

Cristiano Ronaldo y un emotivo homenaje al difunto Diogo Jota tras el Portugal-Croacia. EFE Así llegó España al duelo frente a Portugal por los cuartos del Mundial España, en cambio, fue creciendo con el correr del campeonato. Igualó 0-0 con Cabo Verde en el debut, goleó a Arabia Saudita y derrotó a Uruguay para quedarse con el Grupo H con siete puntos.

Luego aplastó 3-0 a Austria con un Mikel Oyarzabal inspirado, autor de cuatro goles en el Mundial, mientras Lamine Yamal continúa recuperando su mejor nivel.