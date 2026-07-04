La "mojada de oreja" de un jugador de España a Cristiano Ronaldo a horas del cruce de octavos ante Portugal

Uno de los referentes de la Selección de España calentó la previa del choque de candidatos en el Mundial 2026 con un particular comentario sobre CR7.

El choque entre España y Portugal promete ser el plato fuerte de los octavos de final del Mundial 2026. En la previa al duelo del lunes en Dallas, Unai Simón habló del desafío que representa marcar a Cristiano Ronaldo y dejó una frase que muchos interpretaron como una sutil "mojada de oreja" al máximo goleador de la historia.

El comentario de Unai Simón sobre Cristiano Ronaldo El arquero de la Roja, que todavía tiene la valla invicta y viene de establecer un tremendo récord en Mundiales (hace 519 minutos que no recibe goles), fue consultado por el plan para frenar al Bicho. Su respuesta combinó elogios con una comparación que rápidamente generó repercusión: "Cristiano no es el de hace seis o siete años, en el Madrid o en ese prime", lanzó sin vueltas.

No obstante, Simón enseguida intentó resguardarse con un elogio para CR7. "Hay que tratar de tenerlo lo más lejos del área posible. En la final de la Nations League, un balón en el área lo metió. Tiene esa ansia goleadora que es envidiable y a todos nos gustaría tener en nuestro equipo. Tener la pelota y que se acerque poco a nuestra área", afirmó.

Las palabras de Unai Simón sobre Cristiano Ronaldo antes del España-Portugal. Video: Movistar Plus Lejos de confiarse por el paso del tiempo, insistió en que Ronaldo sigue siendo uno de los delanteros más peligrosos del mundo cuando entra en zona de definición. "En el área se busca él solo la vida. Para ganar espacio, para tener balones. No sé controlarlo. Con la experiencia que tiene entiende a las mil maravillas lo que tiene que hacer y lo que tiene que jugar. Si pisa el área es determinante. Le gusta quedarse en el punto de penalti, le gusta quedarse a la corta... Lee muy bien esas situaciones. Hay que tenerle lo más lejos del área posible", explicó.