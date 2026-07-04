El DT de Canadá lanzó una llamativa sentencia tras el 0-3 contra Marruecos: "Fuimos los mejores"

Jesse March, fiel a su estilo explosivo a la hora de declarar, resaltó el trabajo hecho por Canadá en octavos frente a Marruecos pese a la goleada recibida.

La Selección de Canadá fue eliminada del Mundial 2026 al perder 3-0 contra Marruecos este sábado por los octavos de final. Un resultado un tanto mentiroso, ya que no existió tanta diferencia futbolística en el campo de juego y los africanos se valieron más de su contundencia ofensiva para poder sacar un marcador favorable tan amplio.

Más allá de lo dura que fue la derrota, los norteamericanos pueden marcharse con la frente en alto, ya que no solo tuvieron una buena actuación durante los 90 minutos, sino que dejan atrás la mejor participación de su historia en una Copa del Mundo. Jesse Marsch, el cerebro detrás de esta campaña, no se achicó tras el encuentro y fue tajante con su análisis.

El llamativo análisis de Jesse Marsch tras la eliminación de Canadá ante Marruecos ESPN "Fuimos el mejor equipo", lanzó el entrenador de 52 años en diálogo con la prensa. Una declaración por demás llamativa para una escuadra que viene de ser goleada, pero buscó valorizar lo hecho por sus dirigidos. "Éramos el mejor equipo, ¿no? Ellos hicieron algunas jugadas más que nosotros, pero la intensidad no fue el problema. Simplemente ellos tienen algo de calidad en el último tercio", se explicó.

"A nosotros nos faltó un poco de habilidad para generar juego ofensivo cuando lo necesitamos. Pero en términos del plan de partido, se vio la idea de cómo queremos jugar al fútbol, la idea del grupo de chicos creyendo en sí mismos y persiguiendo un mismo objetivo", se explayó al respecto.

"Llevamos a un equipo líder que no ha perdido hace no se cuánto tiempo hasta su límite. Fuimos el mejor equipo en la primera mitad e incluso en el comienzo de la segunda. De no haber sido por la jugada del 1-0, la serie hubiera sido nuestra", destacó finalmente el DT oriundo de Wisconsin, Estados Unidos.