En el primer partido de 8avos, Marruecos goleó 3-0 a Canadá y sacó su pasaje a cuartos de final

Marruecos fue contundente y se impuso sobre Canadá en Houston con dos golazos de Ounahi a los 50 minutos y a los 82' y otro de Rahimi a los 98'.

Por los octavos de final del Mundial 2026, Marruecos pisó fuerte en el Houston Stadium y se impuso con mucha contundencia por 3-0 sobra la anfitriona Canadá, que se despide con una dura derrota pero con la cabeza en alto tras una participación histórica. Los afrcanos enfrentarán en cuartos al ganador de Francia contra Paraguay.

Tras un primer tiempo bastante áspero y discreto en el que los norteamericanos fueron levemente superiores, los Leones del Atlas se despertaron en el complemento y lograron quedarse con el triunfo y la clasificación gracias a los dos golazos de Azzedine Ounahi a los 50 minutos y a los 82', y un tercero de Soufiane Rahimi ya en el descuento, a los 98'.

El golazo de Ounahi para el 1-0 de Marruecos DSports Canadá tuvo un inicio mucho mejor que el de sus rivales, ya que salió mucho más decidida y rápidamente comenzó a generar situaciones. La primera fue a los 4 minutos con un buen pase que recibió el delantero Jonathan David dentro del área, aunque quiso definir con muy poco ángulo y el arquero marroquí Yassine Bounou tapó sin mayores inconvenientes.

La más clara para los Canuks se dio a los 10 minutos, cuando el delantero Tani Oluwaseyi quedó mano a mano con Bounou, pero este último volvió a lucirse con una gran atajada para mantener la igualdad. A partir de allí, Marruecos logró acomodarse un poco y empezar a desactivar los ataques canadienses, aunque seguía sin ideas para generar peligro en el área rival.

El segundo gol de Ounahi para el 2-0 de Marruecos LLEGÓ EL SEGUNDO PARA MARRUECOS



Azzedine Ounahi llegó a su doblete y selló el 2 a 0 para Marruecos ante Canadá en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA™ pic.twitter.com/T3WKmn15o7 — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026 En el segundo tiempo, los africanos le hicieron pagar carísimo la falta de eficacia a los del norte, ya que rápidamente abrieron el marcador cuando corrían solo 5 minutos a través de Ounahi, quien definió en el borde del área tras un gran pase del lateral derecho Achraf Hakimi en una jugada preparada de tiro libre.