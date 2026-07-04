En el primer partido de 8avos, Marruecos goleó 3-0 a Canadá y sacó su pasaje a cuartos de final
Marruecos fue contundente y se impuso sobre Canadá en Houston con dos golazos de Ounahi a los 50 minutos y a los 82' y otro de Rahimi a los 98'.
Por los octavos de final del Mundial 2026, Marruecos pisó fuerte en el Houston Stadium y se impuso con mucha contundencia por 3-0 sobra la anfitriona Canadá, que se despide con una dura derrota pero con la cabeza en alto tras una participación histórica. Los afrcanos enfrentarán en cuartos al ganador de Francia contra Paraguay.
Tras un primer tiempo bastante áspero y discreto en el que los norteamericanos fueron levemente superiores, los Leones del Atlas se despertaron en el complemento y lograron quedarse con el triunfo y la clasificación gracias a los dos golazos de Azzedine Ounahi a los 50 minutos y a los 82', y un tercero de Soufiane Rahimi ya en el descuento, a los 98'.
El golazo de Ounahi para el 1-0 de Marruecos
Canadá tuvo un inicio mucho mejor que el de sus rivales, ya que salió mucho más decidida y rápidamente comenzó a generar situaciones. La primera fue a los 4 minutos con un buen pase que recibió el delantero Jonathan David dentro del área, aunque quiso definir con muy poco ángulo y el arquero marroquí Yassine Bounou tapó sin mayores inconvenientes.
La más clara para los Canuks se dio a los 10 minutos, cuando el delantero Tani Oluwaseyi quedó mano a mano con Bounou, pero este último volvió a lucirse con una gran atajada para mantener la igualdad. A partir de allí, Marruecos logró acomodarse un poco y empezar a desactivar los ataques canadienses, aunque seguía sin ideas para generar peligro en el área rival.
El segundo gol de Ounahi para el 2-0 de Marruecos
En el segundo tiempo, los africanos le hicieron pagar carísimo la falta de eficacia a los del norte, ya que rápidamente abrieron el marcador cuando corrían solo 5 minutos a través de Ounahi, quien definió en el borde del área tras un gran pase del lateral derecho Achraf Hakimi en una jugada preparada de tiro libre.
Pese a la insistencia de los canadienses, los Leones del Atlas pudieron liquidar el encuentro a los 37 minutos del complemento, cuando Ounahi estiró la ventaja tras recibir dentro del área por parte de Brahim Díaz. Finalmente, Rahimi estampó el 3-0 definitivo al definir luego de una contra perfecta de los marroquíes el cronómetro ya marcaba los 52 minutos de la segunda mitad.
El gol de Rahimi para el 3-0 de Marruecos
De esta manera, como ya lo había hecho tres años y medio atrás en Qatar 2022, Marruecos consiguió meterse una vez más en los cuartos de final del Mundial 2026, donde se cruzará con Francia o Paraguay el próximo jueves 9 de julio desde las 17.00.
Fuente: NA