Canadá venció 1-0 a Sudáfrica de manera agónica y se metió en octavos de final
En el primer partido de playoffs, Canadá se impuso sobre Sudáfrica en el SoFi Stadium de Los Ángeles con un gol de Eustáquio a los 91 minutos.
Finalizada la fase de grupos, comenzaron los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Canadá, en el primer partido de su historia en playoffs de una Copa del Mundo, venció 1-0 a Sudáfrica de manera agónica en el SoFi Stadium de Los Ángeles. En octavos se verá las caras con el ganador de Países Bajos contra Marruecos.
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