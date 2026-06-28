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Canadá venció 1-0 a Sudáfrica de manera agónica y se metió en octavos de final

En el primer partido de playoffs, Canadá se impuso sobre Sudáfrica en el SoFi Stadium de Los Ángeles con un gol de Eustáquio a los 91 minutos.

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Canadá y Sudáfrica dan inicio a los dieciseisavos en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Canadá y Sudáfrica dan inicio a los dieciseisavos en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

EFE

Finalizada la fase de grupos, comenzaron los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Canadá, en el primer partido de su historia en playoffs de una Copa del Mundo, venció 1-0 a Sudáfrica de manera agónica en el SoFi Stadium de Los Ángeles. En octavos se verá las caras con el ganador de Países Bajos contra Marruecos.

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El gol agónico de Eustáquio para el triunfo de Canadá

El minuto a minuto de Sudáfrica - Canadá

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