Conmebol domina el Mundial 2026: es la confederación con mayor efectividad tras la fase de grupos

La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin y dejó un dato que sobresale por encima del resto. Aunque la UEFA fue la confederación que más equipos clasificó a los 16avos de final por cantidad de participantes, la Conmebol terminó siendo la más efectiva del torneo, gracias al rendimiento colectivo de sus selecciones.

Los equipos sudamericanos registraron nueve victorias, seis empates y apenas tres derrotas, números que se traducen en una efectividad del 61 %, la más alta entre todas las confederaciones. Además, cinco de sus seis representantes lograron avanzar a la fase eliminatoria.

El único representante de la Conmebol que no consiguió superar la primera ronda fue Uruguay . En cambio, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay sellaron su clasificación y mantuvieron a Sudamérica entre las grandes protagonistas del Mundial .

La diferencia con el resto aparece al comparar el rendimiento global de cada continente. Si bien Europa contó con una mayor cantidad de clasificados, su porcentaje de efectividad quedó por debajo del registrado por los seleccionados sudamericanos.

La UEFA volvió a ser la confederación con mayor presencia en la fase eliminatoria al colocar 13 de sus 16 selecciones entre los 32 mejores del torneo. Francia, Alemania, España, Inglaterra, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Croacia, Suiza, Suecia, Austria, Noruega y Bosnia y Herzegovina continúan en carrera. En cambio, Escocia, Turquía y República Checa quedaron eliminadas durante la fase de grupos.

África, la gran revelación

La Confederación Africana protagonizó una de las mejores actuaciones de su historia al conseguir nueve clasificados sobre diez participantes, una cifra solo superada por Europa en cantidad absoluta.

Costa de Marfil, Marruecos, Sudáfrica, Cabo Verde, Egipto, Senegal, Argelia, Ghana y República Democrática del Congo avanzaron a los 16avos de final. El único seleccionado africano eliminado fue Túnez.

Concacaf, Asia y Oceanía quedaron más relegadas

La Nueva Zelanda de Tim Payne no pudo ganar ningún partido y quedó eliminada. @NZ_Football

La Concacaf aprovechó la localía para meter tres representantes en la fase eliminatoria. México, Estados Unidos y Canadá continúan en competencia, mientras que Curazao, Panamá y Haití se despidieron del Mundial.

Asia tuvo un rendimiento mucho más discreto. Solo Japón y Australia lograron avanzar entre sus nueve representantes. Irán, Corea del Sur, Uzbekistán, Arabia Saudita, Irak, Qatar y Jordania quedaron eliminados.

Por su parte, Oceanía se quedó sin representantes para la fase eliminatoria. Nueva Zelanda empató un partido y perdió los otros dos, por lo que terminó su participación sin conocer la victoria.

Más allá del amplio dominio europeo en cantidad de clasificados y del gran desempeño africano, los números reflejan que la Conmebol fue la confederación con mejor rendimiento colectivo de toda la fase de grupos, una muestra más de la competitividad que mantienen las selecciones sudamericanas en la máxima cita del fútbol mundial.