Con un error de Muslera, Uruguay cayó 1-0 ante España y se quedó afuera en fase de grupos

Uruguay necesitaba ganar para clasificar, pero perdió contra España por el gol de Baena al minuto 42 y se despide de manera anticipada de la Copa.

La Selección de Uruguay de Marcelo Bielsa quedó eliminada en fase de grupos del Mundial 2026. Este viernes le alcanzaba con un empate para pasar, pero perdió contra España en el Estadio AKRON de Guadalajara y se despidió de la Copa. En simultáneo, Cabo Verde se metió en dieciseisavos al igualar 0-0 con Arabia Saudita y será rival de Argentina.

El único gol del partido, obra de Alex Baena, llegó sobre el cierre del primer tiempo, con un remate desde el área grande que Fernando Muslera no supo contener y se le escapó de las manos. La Celeste empujó y buscó la igualdad, pero no le alcanzó y suma un nuevo fracaso mundialista, tras irse en la misma instancia 4 años atrás, en Qatar 2022.

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