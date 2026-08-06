Alerta por un ciclón extratropical: qué es y cómo afectará a Argentina, Uruguay y Brasil

Las fuertes tormentas que comenzaron a afectar al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante este jueves no se tratan de un fenómeno aislado. Detrás de este episodio hay un sistema meteorológico que se fue fortaleciendo sobre el centro-norte de la Argentina y que, durante las próximas horas, se transformará en un ciclón extratropical frente a las costas del Río de la Plata y el sur de Brasil.

Aunque el nombre puede sonar alarmante, no se trata de un huracán, sino de un fenómeno capaz de generar lluvias intensas, ráfagas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora, caída de granizo e incluso condiciones favorables para la formación de tornados en algunas zonas del sur brasileño.

La tormenta que golpea a toda la zona del AMBA este jueves se convertirá en un ciclón extratropical.

Todo comenzó con un sistema de baja presión, es decir una zona de la atmósfera donde la presión del aire es menor que en los alrededores.

Cuando eso ocurre, el aire cálido y húmedo asciende desde la superficie. Al subir, se enfría, el vapor de agua se condensa y se forman nubes de gran desarrollo vertical, capaces de producir tormentas intensas, lluvias abundantes, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

En este caso, ese sistema de baja presión comenzó a profundizarse sobre el centro-norte de la Argentina y fue el responsable del frente de tormentas que afectó al AMBA. A medida que avanza hacia el este, el fenómeno sigue ganando intensidad.

Qué es un ciclón extratropical y por qué no es un huracán

Al desplazarse hacia el océano Atlántico, el sistema de baja presión evoluciona y se transforma en un ciclón extratropical.

A diferencia de un huracán o un ciclón tropical, que obtiene su energía de las aguas cálidas del océano, un ciclón extratropical se alimenta del choque entre dos masas de aire con temperaturas muy diferentes: una fría, proveniente del sur, y otra cálida y húmeda, que llega desde el norte. Ese fuerte contraste térmico hace que el sistema se profundice y aumente su capacidad para generar vientos intensos y tormentas de gran magnitud.

Este tipo de fenómenos son habituales en el Atlántico Sur durante los meses fríos y pueden abarcar miles de kilómetros, afectando simultáneamente a varios países.

Vientos de hasta 110 km/h y riesgo de tornados en el sur de Brasil

Los mayores impactos se esperan entre este jueves y el viernes en Uruguay y el sur de Brasil. Además, según informó el portal brasileño G1, el estado de Rio Grande do Sul será uno de los más afectados, con tormentas prácticamente generalizadas, posibilidad de caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar entre 90 y 110 kilómetros por hora.

El pronóstico también advierte sobre la posibilidad de tornados, especialmente en el oeste del estado y en la región de las Misiones brasileñas. A su vez, en algunas localidades podrían acumularse cerca de 100 milímetros de lluvia en pocas horas, un volumen suficiente para provocar inundaciones repentinas, desbordes de arroyos y deslizamientos de tierra.

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El sistema también impactará sobre Santa Catarina, Paraná, San Pablo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Mato Grosso do Sul, donde se esperan tormentas fuertes y ráfagas intensas.

En Uruguay, el Instituto Uruguayo de Meteorología emitió alertas por tormentas fuertes y severas y advirtió que el ciclón provocará vientos sostenidos de entre 40 y 70 km/h, con ráfagas que podrían ubicarse entre 70 y 100 km/h, e incluso superar esos valores en algunos sectores de la costa este.

Las autoridades de ambos países también alertaron sobre posibles cortes de energía eléctrica, caída de árboles, postes y carteles, además de daños en techos y otras estructuras debido a la intensidad del viento.