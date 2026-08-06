Ganó $405 millones en el Quini 6, pero ARCA se quedará con una fortuna: cuánto cobrará realmente.

Un solo apostador se convirtió en el gran ganador del Quini 6, pero Quini se quedará con una fortuna menor debido al impuesto administrado por ARCA , que descontará una parte significativa de los $405.070.632 anunciados.

El boleto ganador, con la combinación 05, 10, 20, 24, 25 y 38, fue vendido en una agencia del barrio porteño de Recoleta.

Para calcular la retención, se aplica el Impuesto de Emergencia a los Premios de Determinados Juegos de Sorteos y Concursos Deportivos, establecido por la Ley 20.630.

La normativa establece que la base imponible es el 90% del premio, sobre la cual se aplica una alícuota del 31%, resultando en una carga efectiva del 27,9% del monto total .

En este caso, el cálculo se realiza sobre los $405.070.632 obtenidos por el apostador:

El 90% del premio equivale a $364.563.568,80.

Sobre esta cantidad se aplica el impuesto del 31%.

La retención estimada alcanza los $113.014.706,33.

De esta manera, tras el descuento impositivo administrado por ARCA, el ganador recibiría aproximadamente $292.055.925,67. La cifra es estimativa y podría variar si existieran otros descuentos previstos por las normas del juego.

Los otros pozos del Quini 6 quedaron vacantes

El sorteo número 3.397, realizado el miércoles 5 de agosto, no tuvo ganadores con seis aciertos en las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha. El Siempre Sale fue la única modalidad que entregó su premio principal.

Con los pozos más importantes vacantes, el próximo sorteo se llevará a cabo el domingo 9 de agosto, con un acumulado estimado de $20.000 millones, coincidiendo con el aniversario del Quini 6.