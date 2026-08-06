Ganó $405 millones en el Quini 6, pero ARCA se quedará con una fortuna: cuánto cobrará realmente.
El afortunado ganador del Quini 6 se quedará con una suma considerablemente menor a los $405 millones anunciados, debido a la retención de impuestos que aplica ARCA.
Un solo apostador se convirtió en el gran ganador del Quini 6, pero Quini se quedará con una fortuna menor debido al impuesto administrado por ARCA, que descontará una parte significativa de los $405.070.632 anunciados.
El boleto ganador, con la combinación 05, 10, 20, 24, 25 y 38, fue vendido en una agencia del barrio porteño de Recoleta.
¿Cuánto dinero retendrá ARCA al ganador del Quini 6?
Para calcular la retención, se aplica el Impuesto de Emergencia a los Premios de Determinados Juegos de Sorteos y Concursos Deportivos, establecido por la Ley 20.630.
La normativa establece que la base imponible es el 90% del premio, sobre la cual se aplica una alícuota del 31%, resultando en una carga efectiva del 27,9% del monto total.
En este caso, el cálculo se realiza sobre los $405.070.632 obtenidos por el apostador:
- El 90% del premio equivale a $364.563.568,80.
- Sobre esta cantidad se aplica el impuesto del 31%.
- La retención estimada alcanza los $113.014.706,33.
De esta manera, tras el descuento impositivo administrado por ARCA, el ganador recibiría aproximadamente $292.055.925,67. La cifra es estimativa y podría variar si existieran otros descuentos previstos por las normas del juego.
Los otros pozos del Quini 6 quedaron vacantes
El sorteo número 3.397, realizado el miércoles 5 de agosto, no tuvo ganadores con seis aciertos en las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha. El Siempre Sale fue la única modalidad que entregó su premio principal.
Con los pozos más importantes vacantes, el próximo sorteo se llevará a cabo el domingo 9 de agosto, con un acumulado estimado de $20.000 millones, coincidiendo con el aniversario del Quini 6.