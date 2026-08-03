Quini 6: 22 apostadores ganaron más de $22 millones y el pozo sigue creciendo
El Quini 6 volvió a dejar vacantes los principales pozos, mientras que 22 apostadores ganaron más de $22 millones en el Siempre Sale.
El Quini 6 volvió a dejar vacantes los principales pozos millonarios en el sorteo 3.396, realizado este domingo 2 de agosto. Sin embargo, la modalidad Siempre Sale tuvo 22 ganadores, que se llevaron más de $22 millones cada uno. De cara al próximo sorteo, el pozo total estimado asciende a $12.200 millones.
Los números ganadores del Quini 6
En el Tradicional Primer Sorteo, los números favorecidos fueron 00, 12, 23, 29, 43 y 45. El pozo de $6.015.882.600 quedó vacante, ya que ningún apostador logró acertar los seis números.
En La Segunda, salieron los números 01, 13, 18, 29, 31 y 44. Tampoco hubo ganadores del premio mayor, por lo que el pozo de $3.301.770.402 quedó acumulado para el próximo sorteo.
Por su parte, la Revancha tuvo como combinación ganadora los números 02, 03, 19, 20, 23 y 25. En esta modalidad tampoco se registraron apostadores con seis aciertos, dejando vacante el pozo de $1.124.700.206,40.
La única modalidad que entregó premios importantes fue Siempre Sale. Los números sorteados fueron 00, 01, 09, 22, 27 y 29. En esta ocasión hubo 22 ganadores con cinco aciertos, quienes recibirán $22.785.020,18 cada uno.
El próximo pozo del Quini 6
Tras quedar vacantes los principales premios, la Lotería de Santa Fe informó que el próximo sorteo, previsto para el miércoles 5 de agosto, pondrá en juego un pozo estimado de $12.200 millones, uno de los más importantes del año.