Quini 6: 22 apostadores ganaron más de $22 millones y el pozo sigue creciendo

El Quini 6 volvió a dejar vacantes los principales pozos, mientras que 22 apostadores ganaron más de $22 millones en el Siempre Sale.

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el miércoles 5 de agosto con un pozo estimado de $12.200 millones. Foto: Noticias Argentinas

El Quini 6 volvió a dejar vacantes los principales pozos millonarios en el sorteo 3.396, realizado este domingo 2 de agosto. Sin embargo, la modalidad Siempre Sale tuvo 22 ganadores, que se llevaron más de $22 millones cada uno. De cara al próximo sorteo, el pozo total estimado asciende a $12.200 millones.

Los números ganadores del Quini 6 En el Tradicional Primer Sorteo, los números favorecidos fueron 00, 12, 23, 29, 43 y 45. El pozo de $6.015.882.600 quedó vacante, ya que ningún apostador logró acertar los seis números.

En La Segunda, salieron los números 01, 13, 18, 29, 31 y 44. Tampoco hubo ganadores del premio mayor, por lo que el pozo de $3.301.770.402 quedó acumulado para el próximo sorteo.

Los pozos de las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha quedaron vacantes tras el sorteo de este domingo. X Por su parte, la Revancha tuvo como combinación ganadora los números 02, 03, 19, 20, 23 y 25. En esta modalidad tampoco se registraron apostadores con seis aciertos, dejando vacante el pozo de $1.124.700.206,40.

La única modalidad que entregó premios importantes fue Siempre Sale. Los números sorteados fueron 00, 01, 09, 22, 27 y 29. En esta ocasión hubo 22 ganadores con cinco aciertos, quienes recibirán $22.785.020,18 cada uno.